Sassari: l’Istituto Pellegrini contro il cyberbullismo

“Curare le Relazioni- Educazione al Digitale” dal 9 al 12 dicembre l’Istituto Pellegrini di Sassari in campo nella formazione contro il cyberbullismo promossa dall’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano

Prevenire e contrastare i fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo attraverso azioni che puntino all’educazione al digitale per la crescita e il benessere degli adolescenti. Con questo obiettivo l’ITA Pellegrini di Sassari ha aderito al Programma “Curare le Relazioni – Educazione al Digitale“, promosso dalla scuola capofila del progetto, l’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano. A Sassari sono state previste tre importanti giornate:

Venerdì 9 dicembre si è svolto un incontro formativo all’Istituto Tecnico Agrario di Sassari, in via Bellini 5, rivolto ai ragazzi e alle ragazze del biennio sulla sicurezza online, dal titolo: “La nuova era onlife: Cosa è cambiato, quali le opportunità e criticità”. Presenti la docente referente del progetto, Simona Michelon, insegnante dell’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano e direttrice esecutiva della rete Ri-connect, e Antonella Fancello, docente di “Amministrazione Digitale – eGovernment”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari.

Stamane, sabato 10 dicembre , il Tecnico Agrario Pellegrini di Sassari ha coinvolto i genitori nella formazione sull’educazione digitale, in un incontro dal titolo: “Nuova consapevolezza per giuste relazioni educative: quali le prospettive future“.

L’ultima giornata del progetto è prevista per questo lunedì 12 dicembre , nella Sala Convegni della Fondazione Sardegna. A chiusura della tre giorni è previsto un incontro dal titolo: “Rapporto uomo e macchina nell’era onlife“.

Ad aprire i lavori saranno il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, il dirigente Paolo Acone, Relatori Simona Michelon, docente referente e direttrice esecutiva della rete Ri-connect, Dario Ramilli, Amministratore delegato della Società DI. GI. Academy, Alessandro Lutzu – Fab Lab Make in Nuoro, Giuseppe Todde, Ricercatore Dipartimento di Agraria– Università degli Studi di Sassari e Simonetta Falchi, Ricercatore Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali – Università degli Studi di Sassari. Modera l’incontro Mauro Solinas, docente referente del progetto per il Pellegrini di Sassari.

IL PROGETTO “Curare le Relazioni – Educazione al Digitale”

L’istituto Carlo Dell’Acqua ha lanciato questa sfida agli attori del territorio in risposta ad un bando promosso a gennaio da Regione Lombardia e USR- Ufficio Scolastico Regionale, proponendosi come capofila di un progetto che raccoglie e mette a sistema le competenze di più di cinquanta realtà coinvolte, tra amministrazioni locali, istituti scolastici e formativi ed enti del terzo settore (molti già parte di RELE’, rete Legnanese dell’Educazione) e che è stato selezionato tra i molti candidati come riferimento per tutta la Città Metropolitana di Milano.

L’accordo di rete ha previsto la realizzazione delle attività a partire da settembre 2021, con proposte che si sono concretizzate attraverso interventi formativi/informativi e azioni volte a prevenire in particolare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sempre più diffuso tra gli adolescenti.

L’Istituto Pellegrini di Sassari ha aderito al progetto e dal 9 al 12 dicembre ha coinvolto i propri studenti nell’importante attività di formazione contro il cyberbullismo promossa dall’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano.