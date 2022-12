Sanremo: Papaboys e “Sardine” al Festival Cristiano

Difatti, la Diocesi di Ventimiglia San Remo ha “impedito” all’attivista Vladimir Luxuria di partecipare al Festival della Canzone Cristiana, dopo che la stessa era stata invitata dal Direttore artistico Fabrizio Venturi per portare, durante la kermesse canora cristiana, la propria testimonianza di conversione e di fede.

Il Vescovo Antonio Suetta, in un comunicato stampa, ha preso le distanze dal Festival della Canzone Cristiana che si terrà in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana diretto da Amadeus, in virtù della presenza di Luxuria;

rinnegando, in tal modo, il diritto alla fede, un diritto “umano” che non si può negare a nessuno.

Suetta ha chiuso le porte della Chiesa a Luxuria, elevandosi a padrone assoluto del Vaticano, addirittura sopra Sua Santità Papa Francesco.