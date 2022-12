Sanremo 2023: saranno 22 i BIG in gara nella competizione canora dell’Ariston, che quest’anno inizierà il 7 Febbraio e vedrà la sua serata finale l’11 Febbraio.

Le novità di Sanremo 2023

In collegamento con il Tg1, Amadeus – che condurrà insieme a Chiara Ferragni e Gianni Morandi – annuncia le novità di Sanremo 2023:

I BIG in gara saranno 22

Dei 12 aspiranti Sanremo Giovani, la metà andrà all’Ariston. Si vedrà nella serata del 16 Dicembre.

Quindi, il totale degli artisti in gara per quest’edizione è di 28 concorrenti.

L’elenco dei BIG in gara

Come si può vedere dalla schermata in allegato, ecco l’elenco dei 22 BIG in gara: