Cagliari, “Canto d’amore alla follia” di Alessandro Garzella

Sabato a Cagliari appuntamento con “Canto d’amore alla follia” di

Alessandro Garzella. Con questo evento Carovana SMI partecipa alle iniziative organizzate dall’Asarp nella Giornata mondiale dei diritti umani

Sabato 10 dicembre a Cagliari, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Asarp (Associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica) nella Giornata mondiale dei diritti umani, Carovana SMIpresenta lo spettacolo “Canto d’amore alla follia” di Alessandro Garzella, della Compagnia Animali Celesti (Pisa).

L’appuntamento è alle 19,30 negli spazi della Manifattura Tabacchi: in scena ci sono due figure ossessionate da subbugli visionari, caricature di sofferenza e inconsapevole ilarità, perseguitate da continui turbamenti e scarti d’umore. Forse una coppia di fuoriusciti da qualche luogo di cura, o da uno dei tanti zoo nascosti nelle periferie umane di questo mondo. Alessandro Garzella e Francesca Mainetti lavorano da molti anni in contesti di marginalità e disagio, con particolare riferimento ai disturbi mentali. La drammaturgia dell’opera nasce a partire dai vissuti degli attori anche in relazione ai racconti delle persone incontrate in queste esperienze. Lo spettacolo è una produzione Animali Celesti, nell’ambito di “Intrecci – progetto speciale teatro MIC 2022”.

Costo del biglietto: cinque euro. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione via mail a stazioneditransito@gmail.com

Informazioni sul sito www.carovana.org

L’evento rientra nel programma pluriennale “L’Accademia del Tempo. Osservatorio della Contemporaneità“, a cura di Carovana SMI, in collaborazione con Associazione A.S.A.R.P. e Sa Manifattura/Sardegna Ricerche.

Sempre sabato, la direttrice artistica di Carovana SMI, Ornella d’Agostino, parteciperà al confronto pubblico nazionale “Insieme si può“, organizzato ancora dall’Asarp nell’hotel Regina Margherita: per Carovana SMI sarà l’occasione per condividere la sua esperienza di pratica artistica a favore delle persone in transito e in stato di migrazione.

Capodanno 2023. Carovana SMI comunica, inoltre, che nell’ambito del programma di professionalizzazione “L’Accademia del Tempo – Inverno“, dal 28 al 31 dicembre sarà celebrato il Capodanno 2023. Sono aperte le prenotazioni per partecipare al laboratorio di danza e musica, che esplora i linguaggi performativi dell’improvvisazione e della composizione istantanea, aperto ad artisti, performers, musicisti e appassionati delle arti performative. Ornella D’Agostino collabora con altri artisti del mondo della danza, come Sara Capanna e Carlo Melis, e il musicista Pietro Borsò, per creare un processo condiviso di ricerca artistica multidisciplinare.

Posti limitati, iscrizioni tramite mail stazioneditransito@gmail.com