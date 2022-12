“Stiamo andando avanti bene ed è stata molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta, che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in visita al cantiere della Metro C ai Fori Imperiali, insieme con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

