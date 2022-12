Ritorna la processione del Bambinello a Capodanno 

Ritorna processione Bambinello Capodanno

Sarà il ritorno pieno alle nostre tradizioni. Ricordo che la stessa Processione del Venerdì Santo non si è tenuta neanche quest’anno e speriamo che ritorni nel 2023″.

In Piazza ci sarà il tradizionale saluto con i fuochi d’artificio e in San Domenico Maggiore la pastorale con i canti natalizi.

“Domani Somma Vesuviana Città del Divertimento con apertura di Piazza Europa dalle ore 10. Bambini, ragazzi e famiglie troveranno il Luna Park con animazione per tutti ed anche ristorazione. L’obiettivo è cercare di dare la possibilità ai giovani di incontrarsi, socializzare. Continueranno anche i Campi di Natale, tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13, al Complesso Monumentale Francescano di Santa Maria del Pozzo fino a domani, poi proseguiranno con gli stessi orari al Convento dei Padri Trinitari, al Casamale ed ancora alla Santa Maria di Costantinopoli a Rione Trieste”. Lo ha annunciato Rubina Allocca , Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E a Capodanno il ritorno della processione del Bambinello per le strade del paese.

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali) : “Domani, Venerdì 30 Dicembre, Somma Vesuviana sarà Città del Divertimento con Luna Park in Piazza Europa. Continueranno fino all’8 Gennaio i Campi di Natale!”.

La chiesa di San Domenico Maggiore fu voluta da re Carlo II d’Angiò nel 1294, al suo interno è esposta la tela opera del Cacciapuoti che ne ricorda l’origine angioina raffigurando Carlo II d’Angiò genuflesso ai piedi della Vergine e San Domenico che santifica.

A Capodanno apertura anche delle chiese sotterranee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, su iniziativa ideata e organizzata dalla Direzione Beni Culturali dello stesso Complesso Francescano che ha una storia secolare.

Gran Spettacolo al Teatro Summarte

Questa sera, ore 19 e 30, Gran Spettacolo al Teatro Summarte in Via Roma, a Somma Vesuviana.

Sul palco saranno Francesco Di Vicino, cantautore indicato tra i cantautori del Nuovo Millennio della Canzone Italiana e Gianni Lamagna, voce storica della Nuova Compagnia di Canto Popolare degli anni ’90.

“Il mio repertorio attuale, che ripropongo da un po’ di tempo e che condividerò con il pubblico del Summarte la sera del 29 dicembre è essenzialmente un repertorio inedito –

ha affermato Francesco Di Vicino, a poche ore dallo spettacolo –

ossia la versione live dei brani tratti dai miei ultimi quattro dischi: Tammurriango; Zingari Distratti, Preta Santa e I come from Italy.

Canterò quindi canzoni che vanno da Malataranta a Contro, da Abballa a ‘Na canzona, da Sotto a ‘stu cielo a E danza e danza e così via. Sono essenzialmente un cantautore pur lasciando molto spazio alla musica, agli assoli dei miei collaboratori musicisti che mi seguono da anni:

Costantino Artiaco (basso),

(basso), Tony Panico (sassofoni)

(sassofoni) Salvatore Abete (batteria),

(batteria), Teodoro Delfino (tamburi a cornici e percussioni).

Amo la contaminazione musicale, ecco perché ho pensato a degli innesti di free style che affido ad una giovane voce rap: Pornoclown.

Dalla tradizione raccolgo suoni, ritmi e gli stilemi che arrivano dal passato e che sento come radici. Ma anche dai Balcani, dalla Jamaica e dal Nord Africa così da creare una fusione tra tarantelle regge, rock, tempi dispari e tammurriate.

I testi sono inediti, autentici e nascono dalle ispirazioni che la vita offre nel bene e nel male: l’amore per la propria terra, la malavita, i migranti, Dio, la spiritualità, l’amicizia… Avrò il piacere e l’onore di avere al mio fianco sul palco del Summarte un pezzo di storia della tradizione musicale napoletana: Gianni Lamagna. La sua voce da sola riuscirà a creare un’ atmosfera magica”.

Il 6 Gennaio apertura delle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno con arrivo della Befana!

“Tanta animazione in piazze e strade, domani 30 Dicembre, il 31 Dicembre e a Capodanno – ha concluso Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – poi il 5 Gennaio altro spettacolo al Teatro Summarte, il 6 apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno con arrivo della Befana e la sera spettacolo in piazza! Vorrei ringraziare la Città Metropolitana ed in particolare il Consigliere Giuseppe Sommese“.