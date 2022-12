I Carabinieri di Biancavilla hanno denunciato 10 persone per rissa, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso. La scintilla che ha fatto esplodere gli animi dei contendenti, sarebbe stata l’ennesima uscita in pubblico di una coppia di giovani fidanzati, una 18enne di origini albanesi e un 21enne di origini marocchine. Da qualche mese infatti, questa relazione sentimentale sarebbe stata apertamente osteggiata dai familiari della ragazza.

pc/red