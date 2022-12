Rinascente e la meraviglia del Natale

RINASCENTE INVITA A CREDERE NELLA MERAVIGLIA DEL NATALE CON BELIEVE IN WONDER

Rinascente invita a credere nella meraviglia del Natale

I nove store di Rinascente di Milano piazza Duomo, Monza, Roma via del

Tritone, Roma piazza Fiume, Torino, Firenze, Palermo, Catania e Cagliari

sono pronti a celebrare la ricorrenza più attesa e magica dell’anno.

Quest’anno Rinascente invita il pubblico a credere nella meraviglia

del Natale con Believe in Wonder: l’unica cosa che ci viene richiesta

è la capacità di lasciarci sorprendere ancora.

BELIEVE IN WONDER

In questo periodo, infatti, ogni momento – anche il più semplice – può

essere carico di magia, specialmente in Rinascente, dove la meraviglia

prende vita anche nei minimi dettagli. Una campagna firmata Wunderman

Thompson, con la quale si vuole regalare al pubblico la capacità di

credere ancora nel Natale.

Il film, la cui regia è stata curata da Maga Animation Studio, farà

parte di una campagna media che includerà più canali e racconta di un

viaggio all’interno di un mondo unico, in cui si assiste a una

performance elegante e surreale, dove a esibirsi sono degli addobbi

natalizi dall’aspetto quasi umano. Con un ritmo sempre più intenso, i

vari personaggi si presentano con i loro movimenti, caratteristiche e

particolarità, per giungere alla scena corale finale, dove tutti i

personaggi si ritrovano a ballare insieme come in una grande festa,

un’esplosione di luci e ritmo.

TRA LUCI, ABETI, DECORAZIONI E DOLCIUMI SI ACCENDE IL NATALE IN

RINASCENTE: È IL MOMENTO DI LASCIARSI SORPRENDERE ANCORA UNA VOLTA

LO SCHIACCIANOCI: PROTAGONISTA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Primo vero protagonista del Natale firmato Rinascente è lo

schiaccianoci, elemento tipico della tradizione tedesca. Secondo il

folklore tedesco, lo schiaccianoci è un oggetto apotropaico, custode

del focolare domestico e del nucleo familiare, un po’ come i lares

domus di tradizione romana. Il suo aspetto caricaturale, quasi

grottesco, e minaccioso – la statuina infatti non sorride, ma mostra i

denti come un cane da guardia – è funzionale a spaventare e a scacciare

gli spiriti maligni dalla casa, garantendo la buona sorte a coloro che

la abitano.

Il Nußknacker del conosciutissimo brand KURT S. ADLER è emblema della

tradizione artigianale tedesca natalizia. Ciascun item segue una precisa

lavorazione, curata in ogni minimo dettaglio, a partire dalla materia

prima: il legno di tiglio, abbastanza morbido da intagliare, ma allo

stesso tempo compatto e resistente. Disponibili per questo Natale anche

gli schiaccianoci di TIMSTOR, GOODWILL e KAEMINGK.

IL MAGICO MONDO DI LEMAX

Anche per questo Natale tornano le collezioni LEMAX, l’azienda numero

uno nella produzione di item decorativi e da collezione a tema.

L’atmosfera magica del Natale prende vita negli store Rinascente, con

allestimenti, scenografie, carillon, personaggi e dettagli a tema come

la linea SUGAR ‘N’ SPICE, tra casette di marzapane e omini pan di

zenzero e SANTA’S WONDERLAND, il villaggio di Babbo Natale che regna

nell’immaginario di grandi e piccini. Non mancano poi dettagli,

personaggi in miniatura, paesaggi e carillon a tema CADDINGTON VILLAGE,

VAIL VILLAGE, HARVEST CROSSING e CARNIVAL.

LE CREAZIONI UNICHE DEI MAESTRI PARTENOPEI DI SAN GREGORIO ARMENO, IL

PRESEPE DI NAPOLI

Rinascente riporta nei suoi store la magia delle botteghe del presepe

artigianale partenopeo di via San Gregorio Armeno, un perfetto connubio

tra iconografia sacra e arte profana, con particolare attenzione alla

dimensione scaramantica. Grazie ai partner d’eccellenza di Rinascente

potrai portare tra le mura domestiche la magia e la tradizione che

caratterizzano l’attesa e l’avvento del Natale.

FERRIGNO 1836

Da degno erede di una illustre tradizione familiare, Marco Ferrigno ha

elaborato e reinventato il mestiere tramandatogli dal padre Giuseppe

inserendo elementi di freschezza e di innovazione, che non solo gli

hanno assicurato il “Primo Premio S. Gregorio Armeno” per tre anni

consecutivi e “The First Award Europe”, ma gli hanno

anche concesso di esporre le sue creazioni a New York, Parigi, Arles,

Stoccarda. Per questo Natale, le opere di Ferrigno decorano i punti

vendita di Milano piazza Duomo e Roma via del Tritone.

DI VIRGILIO 1830

Di Virgilio è un pilastro dell’arte presepiale da quattro

generazioni e oggi, a tenere le redini dell’attività, è Genny:

grande maestro nella lavorazione della terracotta e nella creazione

delle statuette partenopee, occupazioni che richiedono molta abilità,

inventiva e dedizione. Il tocco di brio e innovazione apportato dal

giovane erede consiste nell’aver introdotto nella tradizione secolare

familiare elementi, fatti e personaggi di cultura pop e contemporanea,

che questo Natale è possibile ammirare negli Store di Milano piazza

Duomo, Roma via del Tritone e Roma piazza Fiume.

PETRUCCIANI

Il laboratorio artigianale Petrucciani, in via San Gregorio Armeno, è

uno dei più conosciuti al mondo per la produzione di pastori.

Specializzata in accessori e nella realizzazione di presepi Napoletani,

e situata nella via d’eccellenza per la produzione di presepi, questa

bottega rappresenta uno dei punti di riferimento per tutti gli

appassionati del mondo dei presepi artigianali e professionali. Le sue

creazioni sono protagoniste di vetrine e allestimenti dei punti vendita

Rinascente di Milano piazza Duomo, Roma via del Tritone e Roma piazza

Fiume.

ADDOBBI, ADDOBBI E POI ANCORA ADDOBBI!

Non si può parlare di atmosfera natalizia senza le sfavillanti

decorazioni a tema! Dagli addobbi più ricercati ai segreti per

realizzare un Albero di Natale a regola d’arte, in Rinascente è

possibile trovare il perfetto connubio tra modernità e tradizione.

TRADITIONAL CHRISTMAS

Il verde e il rosso sono i colori che non possono mancare nelle

decorazioni natalizie. Per questo, Rinascente propone decorazioni a tema

rosso e verde, in tutte le loro nuance. Gli store espongono le recenti

creazioni di brand partner d’eccellenza nel settore, come SHISHI,

GOODWILL e KAEMINGK.

CANDY & OBJECTS

Per gli amanti dei colori e dei dolci sapori natalizi, un vasto

assortimento di decorazioni che richiamano gli omini di marzapane e le

golosità tipiche della stagione delle feste, ovviamente trasformati in

perfect decoration ideas.

WHITE & GOLD

Per gli amanti del lusso e dello sfarzo, Rinascente offre un’ampia

scelta di decorazione a tema oro, esponendo le collezioni di GOODWILL,

SHISHI ed ORNEX, che, anche per la linea GOLDEN CHRISTMAS, presenta una

“special line” di palline decorative.

Irrinunciabili per un albero natalizio a regola d’arte sono le luci,

con la collezione TWINKLY dedicata all’home décor. Tra le decorazioni

must-have, KAEMINGK, TIMSTOR E GOODWILL offrono una vastissima selezione

di items come le tradizionali boule de neige, i calendari

dell’avvento, babbi Natale di tantissime dimensioni, le calze della

Befana e i pacchi regalo decorativi.

In Rinascente a Milano, Torino, Roma via del Tritone e Roma piazza

Fiume, Firenze, Palermo e Cagliari accogli il Natale nella tua casa in

maniera davvero autentica con le ghirlande fresche personalizzate.

Speciali decorazioni di partner unici come LA FIORELLAIA, PROMOFLOR,

GIARDINO D’AUTORE, LA QUERCIA, GITTO GARDEN e FLORICOLTURA LOI.

GLI AUTENTICI SAPORI E GOLOSITÀ DELLE FESTE

Rinascente offre una vastissima proposta dedicata al mondo del Food, che

si estende con esclusivi pop up in tutti gli store, grazie alle

collaborazioni con marchi d’eccellenza, capaci di fondere il mondo del

Food & Beverage con la dimensione delle Christmas decorations per dare

vita a vere e proprie linee di “food gifts”. Durante tutto il

periodo prenatalizio, è possibile trovare nuove e golose idee per

addobbi e regali, come colorati carillon, scatole di latta vintage e

calendari dell’avvento – anche musicali – contenenti sorprese

profumate e gourmet, come fragranti butter biscuits e ginger biscuits,

deliziose praline di cioccolato, candies per tutti i gusti e assaggi di

the –

anche bio – dal sapore inimitabile.

Immancabili in tutti gli store vasti assortimenti di:

*CIOCCOLATO E DOLCI, con le creazioni VENCHI e PFATISCH, i carillon

musicali di GRANDMA WHILD’S, i baci di dama della collaborazione SAN

CARLO x VOGUE e le tantissime golosità di VICTORIAN & CIRCUS, FARMHOUSE

BISCUITS, WINDEL, HIDEL, MAJANI, WHITTARD, BRAMBLE, JACQUES MENOU,

CAMPBELLS SHORTBREADS

* PANETTONI E PANDORI, in versione tradizionale e gourmet, prodotti da

nomi d’eccellenza come DE VIVO, FIASCONARO DOLCE&GABBANA, DA VITTORIO,

CANNAVACCIUOLO, GALUP, COVA e LA PERLA

* THE, in varianti aromatiche e bio

* WINE & SPIRITS, con marchi storici come MOËT & CHANDON, DOM

PÉRIGNON, PIPER-HEIDSIECK, RUINART, TAITTINGER, VEUVE CLICQUOT,

PERRIER-JOUËT, FERRARI, BELLAVISTA

* SPECIAL GOURMET BOX

GIFT IDEAS: TROVERAI CIÒ CHE NON STAVI CERCANDO

L’idea regalo perfetta ti aspetta in Rinascente!

Dai cadeaux più ricercati ai regali last minute: come ogni Natale, in

tutti gli store della collezione non mancano cofanetti regalo, limited

edition, calendari dell’avvento – sempre originali nella loro

tradizione – packaging a tema e personalizzati, animazioni dedicate e

gift box sorprendenti. Gli store Rinascente diventano il luogo

prediletto non solo per respirare la magica atmosfera natalizia,

offrendo una shopping experience unica, ma anche per trovare gift ideas

su misura, firmate dai brand più cool del settore della moda, del

design e del food & beverage.

È il momento ideale per vivere suggestivi percorsi nell’atmosfera

delle Feste alla ricerca del regalo perfetto: il regalo che non stavi

cercando è solo in Rinascente!

JEWEL MARKET

It’s time to shine: arriva il Jewel Market in Rinascente Milano piazza

Duomo, Roma Tritone e Roma piazza Fiume, portando con sé innumerevoli

idee per i regali di Natale.

Fino al 16 gennaio, all’interno del Flagship Store di Milano piazza

Duomo, prende vita il “Jewel Market”. Al piano -1, nell’area

dell’Air Snake, si uniscono in una sinergia di colori pastello i più

importanti brand del mondo Jewel come Valentina Ferragni, Vivienne

Westwood o PDPaola: così diversi tra di loro ma anche uniti da un

potere che li accomuna, quello di far sentire speciale chi li indossa.

Non solo gioielli esteticamente belli ma anche etici, come quelli dei

brand nordeuropei HASLA, PERNILLE CORYDON e ARILD LINKS. Colori e

gioielli scintillanti caratterizzano il popup di CHIARA FERRAGNI, che

porta in Rinascente l’eleganza ribelle del brand e i must have del

mondo jewel; così come quello di GIÜRO, che rappresenta il mondo

immaginifico della fondatrice Giulia Rossetti. Infine, ad animare lo

spazio, sarà anche un palinsesto ricco di eventi “sparkling”, come

il meet&greet di Luigi Antonio Giaretti, creatore del brand LAGWORLD e

del ballerino Gabriele Esposito, founder di ZERO THREE SEVENTEEN.

Il progetto animerà dal 1 dicembre fino al 3 gennaio anche gli store

romani di via del Tritone e piazza Fiume, con spazi allestiti

rispettivamente al 4° e al 3° piano.

COOL WINTER: SCALA LE VETTE DEL FASHION

Giacche tecniche, pantaloni impermeabili e scarpe da trekking. Ma anche

maglieria, accessori e midlayer. L’abbigliamento da sci e da montagna

in Rinascente non è solo performante ma anche alla moda, facendo salire

lo stile in vetta e invadendo la città di abbigliamento d’alta quota.

La montagna, il luogo ideale dove poter sfidare la natura ma

soprattutto se stessi o dove potersi rilassare in un accogliente chalet

sorseggiando una cioccolata calda. Meta ambita durante il periodo

invernale ma non solo, torna ad essere protagonista nel Flagship Store

di piazza Duomo a Milano, ma anche a Torino in via Lagrange; mentre

arriva per la prima volta negli store di Firenze in piazza della

Repubblica e a Roma in via del Tritone.

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno troviamo in store linee

ibride e genderless: al brand mix apprezzato durante gli scorsi anni si

aggiungono altri importanti brand tecnici come Icebreaker, Kappa e

Houdini. Forte è anche la selezione di accessori tipicamente da

montagna, come maschere, caschi e protezioni da sci e snowboard, ma non

mancano anche guanti, sciarpe e beanie per offrire il massimo comfort

anche fuori dalle piste.

A Milano, gli spazi dedicati al progetto Cool Winter sono al 4° piano

del main building e al 2° piano di Annex, dove è possibile trovare una

selezione dei migliori brand tecnici come COLMAR, RH+ e ROSSIGNOL.

Quest’ultimo protagonista anche di due eventi dove sarà possibile

accedere al servizio di Boot Fitting, ovvero alla customizzazione degli

scarponi da sci. Quest’anno si uniscono agli altri brand anche

ICEBREAKER con i suoi capi in lana merino, HOUDINI e KAPPA.

Le piste da sci sono sempre più vicine: direzione Torino, dove lo store

di via Lagrange ospita la selezione Cool Winter al 2° piano per la

selezione uomo e al 3° piano per la donna. Qui, i brand introdotti

quest’anno sono KAPPA SCI, FALKE e GOLDBERGH. A Firenze, dove la

montagna arriva per la prima volta, troviamo al 1° piano dello store di

Piazza della Repubblica un’importante selezione di brand outdoor ed

esperti di sport invernali come ROSSIGNOL, MONTURA e COLMAR. Non manca

anche una selezione di underlayer e outdoor shoes.

Il Flagship store di Roma Via del Tritone apre le piste al 5° piano,

dove è possibile trovare una selezione dei migliori brand dedicata alla

donna come CORDOVA, COLMAR e GOLDBERGH.

Un’ampia selezione di brand del progetto COOL WINTER è presente anche

sul sito Rinascente.it.

CHRISTMAS WINDOWS TAKEOVER: TRA LUSSO E MERAVIGLIA

MILANO PIAZZA DUOMO

FENDI annuncia un’eccezionale takeover del Flagship Store di Milano

Piazza del Duomo per celebrare il 25° anniversario della Baguette e

dell’arrivo delle festività natalizie.

Per l’occasione, la Maison collabora con il duo di Rotterdam Odd

Matter Studio, studio di design all’avanguardia, guidato dalla

curiosità per lo strano e meraviglioso, per creare un’installazione

speciale che catapulterà la galleria e le vetrine dello storico

department store in una magica atmosfera fiabesca. Onorando l’heritage

e il savoir-faire di FENDI, la ricerca e l’innovazione incontrano

l’artigianalità, dove tecniche orientate all’impatto-zero sono

combinate con una selezione di materiali sostenibili, come fibre di

vetroresina riciclabili, legno di pino e finiture a base di acquerello.

Una straordinaria e scintillante installazione composta da frange e

strutture in legno scolpite a mano decorerà il sottoportico e il fronte

vetrine del main building, enfatizzata da un gioco abbagliante di luci

in fibra ottica in una tonalità rossa festosa, per ricreare così una

moderna foresta di fantasia. Il takeover includerà anche una speciale

videoproiezione con un gioco di luci e ombre che rende omaggio

all’iconica borsa FENDI Baguette e alle festività natalizie, che

saranno svelate sulla facciata dello store.

FIRENZE PIAZZA DELLA REPUBBLICA

LOEWE porta luminosità e gioia in Rinascente Firenze con un takeover di

un mese della storica facciata del department store di Piazza della

Repubblica.

In occasione dell’unveiling, la maison metterà in scena uno

spettacolo di luci e vetrine festive ispirate alla sua eclettica

collezione Gifting. Le animazioni, tra alberi stravaganti, lumache e

fiocchi di neve, prendono vita in una giocosa interpretazione del lavoro

del ceramista britannico Bernard Leach, i cui motivi naturali ispirano

elementi dell’ultima collezione. Accanto, le vivaci vetrine

presenteranno la nuova gamma di iconiche borse LOEWE e pezzi

prêt-à-porter ispirati ai colori unici delle ceramiche monocromatiche

cinesi delle dinastie Ming e Qing.

ROMA VIA DEL TRITONE

PRADA HOLIDAY: un’esclusiva installazione dedicata alle festività in

Rinascente Roma via del Tritone.

Fino al 6 gennaio 2023, Prada presenta Prada Holiday presso il proprio

negozio dedicato alla pelletteria e agli accessori, al ground floor di

Rinascente Roma via del Tritone. L’esclusiva installazione è

accompagnata da sette vetrine personalizzate sulla facciata principale.

Le vetrine, caratterizzate da un fondale luminoso con immagini della

campagna Prada Holiday 2022, sono incorniciate da un profilo rosso che

richiama le feste. All’interno, l’installazione rivisita in chiave

moderna le atmosfere dei tradizionali mercatini festivi di Bratislava,

Londra e Helsinki. L’elemento cardine è rappresentato da

un imponente albero di Natale che domina lo spazio del Flagship romano,

composto da una geometria luminosa di forme triangolari e circondato da

tre cabine espositive, caratterizzate da un design essenziale e

illuminate da luci al neon. La brillante colorazione interamente bianca

e rossa dell’allestimento e del tappeto – a citare l’iconico

motivo a scacchi dei pavimenti Prada – crea un forte impatto visivo. Un

clima festivo, dal carattere evocativo ma molto contemporaneo, connota

l’intero ambiente.

TORINO VIA LAGRANGE

Maison Ruinart veste le vetrine dello store di Torino via Lagrange con

le iconiche Cuvée Blanc de Blancs e Dom Ruinart 2010, il nuovo

millesimato tributo al visionario fondatore della più antica Maison de

Champagne.

I colori dell’installazione rievocano le storiche Crayères, ossia le

cantine di gesso della Maison a Reims, il luogo perfetto in cui gli

Champagne vengono affinati. Le emblematiche cuvée saranno le

protagoniste del Natale del capoluogo piemontese nella speciale

confezione ecosostenibile in carta riciclabile, un involucro che avvolge

la bottiglia enfatizzandone la forma iconica. I nuovi packaging Ruinart

offrono un’alternativa sostenibile e una nuova arte di fare regali

responsabili, perfettamente in linea con le scelte eco-friendly adottate

da Rinascente.

CATANIA VIA ETNEA

Tocca il cielo con un dito: incanto e magia nelle vetrine dello store

siciliano con le icone Dior.

Per la festa più magica, le tre iconiche fragranze DIOR J’adore,

Sauvage Elixir e Miss Dior inebriano di meraviglia le vetrine dello

store di Catania: uno straordinario universo celeste in cui ogni regalo

è pervaso dall’incanto e dalla magia. Creazioni iconiche, edizioni

limitate e pezzi eccezionali sono gli ingredienti chiave della

collezione.

ROMA PIAZZA FIUME, PALERMO VIA ROMA, CAGLIARI VIA ROMA

La campagna Believe in Wonder prende vita anche nelle vetrine

Rinascente.

Belle, Celeste, Eve, Peppermint e Holly sono protagoniste indiscusse non

solo del film natalizio, ma anche delle vetrine degli store di Roma

piazza Fiume, Palermo e Cagliari, che quest’anno si vestono con la

campagna Believe in Wonder per portare nei centri storici delle città

tutta la magia del Natale di Rinascente

TWINKLY ILLUMINA IL NATALE DEGLI STORICI EDIFICI RINASCENTE

Anche quest’anno le facciate Rinascente si accendono con Twinkly:

l’azienda italiana leader nel settore dello smart lighting illumina

gli iconici edifici degli store di Milano piazza Duomo, Torino e Firenze

con le sue installazioni natalizie luminose, combinando l’atmosfera

romantica tipica delle feste con un altissimo livello di innovazione

tecnologica. Le illuminazioni Twinkly sono famose in tutto il mondo per

la loro capacità unica di decorare con la luce ogni tipo di ambiente,

dall’home décor alle grandi installazioni, dando la possibilità di

creare animazioni ed effetti di luce straordinari, grazie agli speciali

LED smart da 16 milioni di colori. La piena autonomia di gestione delle

luci e l’impiego di luci LED rendono l’illuminazione Twinkly anche

attenta al consumo energetico responsabile, tema a cuore di Rinascente e

che rappresenta uno dei pilastri del manifesto Keep It Beautiful

lanciato nel 2021: da qui la scelta di spegnere le luci alle 2.00 di

notte, per riaccenderle alle 6.00 del mattino.