Riapre la prevendita del concerto di Rita Casiddu dedicato a Mina.

La rassegna “Versioni femminili” e il concerto di Rita Casiddu a Sassari

Grande successo per la rassegna “Versioni femminili” organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica. Dopo il concerto di apertura, ci sarà il repertorio della grandissima Mina interpretato dalla voce di Rita Casiddu .

ll Concerto è intitolato “ Mina ritratta in bianco e nero”. L’appuntamento per il 12 dicembre alle 20,30 in sala concerti è andato sold out in pochi giorni. L’evento, a grande richiesta, è stato così spostato al teatro Verdi per consentire ad un più vasto pubblico di accedervi ed è stata già riaperta la prevendita sia la botteghino del teatro che on line.

Da oltre quarant’anni Mina ha deciso di ritirarsi fisicamente dalle scene eppure le sue nuove canzoni che arrivano sempre più o meno in questo periodo dell’anno diventano sempre grandi successi. Il progetto nasce proprio dall’esigenza di mettere in scena una selezione del suo vastissimo repertorio con arrangiamenti che vanno dalle ballad jazz, al fusion, all’acustico e al tango. L’omaggio di Casiddu mette in evidenza le vaste sfaccettature interpretative di Mina attinte da grandi compositori come Jobim, Modugno, Carrillo, Serrat, Tenco e tanti altri.

Rita Casiddu sarà accompagnata sul palco da Simone Sassu (pianoforte) Lorenzo Sabattini (basso), Jacopo Careddu (batteria).

Prevendita ed informazioni Teatro Verdi. 079 236121.