Propagazioni Festival il 9 e 10 dicembre

9-10 dicembre, Palmas Arborea – Oristano: Propagazioni Festival

Palmas Arborea – venerdì 9 dicembre 2022

Monica Tronci presenta “Il Diario di Eleonora D’Arborea – L’infanzia di una regina”,

con Simona Scioni

Oristano – sabato 10 dicembre 2022

Nati per Leggere – incontro di lettura per piccole/i e grandi

Emiliano Deiana presenta “La morte si nasconde negli orologi”,

con Franca Muggittu

Propagazioni Festival

Proseguono gli eventi nella sessione autunnale del Propagazioni Festival che ospita stavolta Monica Tronci, Emiliano Deiana e un incontro per piccole/i e grandi con le referenti regionali del progetto Nati per leggere.

“Il Diario di Eleonora D’Arborea – L’infanzia di una regina”

Si parte venerdì 9 dicembre, al Centro Culturale di via Verdi a Palmas Arborea, con Monica Tronci che, affiancata da Simona Scioni, presenta:

“Il Diario di Eleonora D’Arborea – L’infanzia di una regina” (S’Alvure, 2022).

L’incontro inizierà alle 19 con un reading letterario di Silvia Arca.

Nati per Leggere

Sabato 10 dicembre, Propagazioni Festival ritorna invece ad Oristano, al Museo Diocesano Arborense, con un doppio appuntamento.

Alle 11, un incontro di lettura per piccole/i e grandi con Giusi Gregorio (pediatra e referente regionale NPL per ACP) e Francesca Succu (bibliotecaria e referente regionale NPL per AIB) che parleranno anche di:

Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare.

“La morte si nasconde negli orologi”

La sera, alle 18.30, la presentazione del libro:

“La morte si nasconde negli orologi” di Emilio Deiana.

L’autore, che ha da poco annunciato l’uscita di un nuovo libro, dialogherà con Franca Muggittu.

Ricco calendario di eventi

Gli appuntamenti di venerdì 9 e sabato 10 dicembre si inseriscono all’interno di un ricco calendario di eventi che si stanno svolgendo questa settimana e in programma anche per quella successiva, e che coinvolgono anche le scuole.

Mercoledì 7 dicembre, ad esempio, Mattia Muratore – campione mondiale di hockey in carrozzina nel 2018 e autore del libro:

“Sono nato così, ma non ditelo in giro” (Chiarelettere, 2022) –

ha incontrato le classi del Liceo “B. Croce” di Oristano.

Giovedì 8 dicembre, Propagazioni Festival farà tappa invece nella Casa Circondariale di Oristano con l’esibizione del coro gospel Sounds of Freedom.

La mattina di sabato 10 dicembre, alle 9, si terrà un incontro per le/i bibliotecarie/i di numerose biblioteche della provincia che incontreranno le referenti regionali del progetto “Nati per leggere”.

Gli eventi sono finanziati dalla Regione autonoma della Sardegna, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

organizzati con il patrocinio del Comune di Palmas Arborea e la collaborazione del Museo Diocesano Arborense, della Biblioteca comunale di Palmas Arborea e della cartolibreria La Matita di Oristano.

Per gli appuntamenti NPL si ringraziano inoltre:

CRDBR, Associazione Italiana Bibliotecari, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la salute del bambino, Città metropolitana di Cagliari e Biblioteca Ragazzi.

Il Festival

Inaugurato a giugno con due iniziative legate al Pride Month, dopo gli eventi di anteprima che si sono svolti tra luglio e agosto, il festival entrerà nel vivo della programmazione con un’intensa settimana di attività a settembre.

“Propagazioni” nasce con lo scopo di promuovere e incentivare la lettura attraverso una serie di attività che avranno il compito di stimolare una profonda riflessione su temi d’attualità di cui le promotrici e i promotori sentono l’urgenza di parlare.

Gli incontri proposti faranno dunque da cassa di risonanza per quelle realtà e problematiche della nostra società sulle quali è necessario soffermarsi a ragionare, per prendere coscienza attraverso una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire apprendendo e formulando delle soluzioni condivise e applicabili.

L’associazione Heuristic

Heuristic è un’associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione.

Il termine Heuristic, tratto dalla filosofia antica, rappresenta metaforicamente il continuo divenire di un’area del fare umano che attraverso percorsi complessi, fugge le convenzioni e si rinnova creando conoscenza: l’arte.

La progettualità dell’associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche