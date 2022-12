Previsione meteo Sardegna lunedì, 26 dicembre

Ultimo aggiornamento il 26 dicembre ore 09:27

Evoluzione meteo Sardegna

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale occidentale, litorale orientale, litorale meridionale, interne meridionali, interne settentrionali e rilievi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare di Sardegna da mosso a poco mosso; Canale e Tirreno poco mosso.

Previsione meteo Sardegna

ALTA PRESSIONE, STABILE E MITE- La nuova settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione sulla Sardegna che determinerà così prevalenza di bel tempo e temperature ancora piacevoli per il periodo. Tuttavia, l’ingresso di correnti più umide nei bassi strati determina degli addensamenti nuvolosi sulle coste , perlopiù di tipo medio basso, ma senza effetti. Il clima risulta nel complesso mite. Seguite gli aggiornamenti su sito e App. Ne riparleremo, seguiteci