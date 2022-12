Presentato il 25° Corso di Fotografia dell’associazione Dyaphrama presso l’Hotel Mistral di Oristano

Grande interesse e curiosità ha destato la presentazione del 25° corso di fotografia analogico digitale proposto dall’Associazione Fotografica Dyaphrama di Oristano, con inizio a gennaio 2023 nella splendida cornice dell’Hotel Mistral di Oristano, dove è stato possibile spiegare nel dettaglio i contenuti, il programma e i costi di adesione all’Associazione e di partecipazione al corso.

Cesello Putzu, presidente dell’Associazione Dyaphrama, ha ringraziato tutti i presenti per la notevole partecipazione e in particolar modo Rossella Sanna, titolare del Hotel Mistral, che ha messo a disposizione la hall per l’allestimento della mostra degli allievi del 24° corso 2022, visitabile ancora per qualche mese e la disponibilità della sala e del suo staff per la presentazione del 25° corso di fotografia.

L’importanza della collaborazione tra l’Associazione fotografica Dyaphrama e l’hotel Mistral, è stato rimarcato da Rossella Sanna, che spera possa essere duratura.

Il corso che inizierà mercoledì 11 gennaio 2023 è studiato per facilitare l’apprendimento della tecnica fotografica e l’uso della fotocamera, acquisire i principali rudimenti di composizione e linguaggio fotografico, imparare a progettare una foto o un racconto per immagini, avvicinarsi ai più diffusi software di post produzione, comprendere l’uso della luce controllata …e tanto altro!

Le lezioni teoriche si terranno presso la sala dell’associazione in via della conciliazione 58, dalle 21,00 alle 22.30 circa, ogni mercoledì, per circa 5 mesi, oltre alle uscite fotografiche di pratica sul campo, il sabato pomeriggio. La mostra finale degli iscritti al corso, si terrà i primi giorni di giugno.

Questo venticinquesimo corso è un traguardo importante per la prima associazione fotografica oristanese e una delle più importanti della Sardegna, attiva già dal 1995 per volontà di 9 appassionati, oggi i soci sono più di 50 e l’associazione continua a proporre, oltre ai numerosi eventi di approfondimento della cultura fotografica, il collaudato corso di fotografia analogico digitale che negli anni ha consentito a tantissimi di avvicinarsi alla fotografia e di perfezionare la propria passione.

Diversi appassionati hanno già aderito alla proposta – commenta Cesello Putzu – specificando che i posti sono limitati è c’è ancora la possibilità di iscriversi inviando una mail a dyaphrama@gmail.com o chiamando o messaggiando al +39 348 450 2403.