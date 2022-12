Nuoro, premiati i vincitori del concorso letterario “Città di Grazia”

Per gli elaborati grafici gli studenti hanno avuto ampia libertà di scelta sulle tecniche artistiche, invece i testi dovevano essere redatti in lingua italiana o sarda.

Gli studenti erano chiamati a svilupparlo attraverso disegni, illustrazioni o composizione testuale, con la possibilità di spaziare su qualsiasi argomento attinente a Grazia Deledda, attingendo liberamente dalle opere, dai contenuti scolastici, da esperienze soggettive o da emozioni e fantasie rielaborate in forma creativa.

Il tema scelto per la prima edizione era “Grazia una di noi”.

Si è tenuta stamattina nell’auditorium della biblioteca “Satta”, la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso letterario “Città di Grazia”, istituito dal Comune di Nuoro in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.

Infine, per la sezione elaborati testuali 11-13 anni, il vincitore è Edoardo Rezza dell’istituto comprensivo Li Punti di Sassari con “Un sentiero che si snoda nella Sardegna Deleddiana”.

Per la sezione elaborati testuali 7-10 anni, i vincitori sono Andrea Camarda e Laura Ziranu della classe quarta A della scuola primaria San Pietro dell’istituto comprensivo 1 “F. Podda” di Nuoro, con “Un viaggio ai tempi di Grazia Deledda”.

Per la sezione elaborati grafici il premio è andato a Mattia Floris dell’Istituto comprensivo 3 di Nuoro “Mariangela Maccioni”, plesso infanzia “Lanzafame”, che ha presentato il lavoro “Grazia Deledda, premio letterario”.

Una menzione speciale è andata alla classe quarta D dell’Istituto comprensivo “A. Gramsci – G.Pascoli” di Noicattaro, in provincia di Bari, che seppur fuori concorso ha voluto partecipare con il progetto intitolato “Il nostro giardino”.

Rivolgendosi direttamente ai piccoli studenti in sala, il sindaco Andrea Soddu ha spiegato che il Comune ha voluto organizzare il premio letterario intestato a Grazia Deledda riservandolo a loro, «la categoria di persone più importante in assoluto.

Per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della scrittrice –

ha detto il primo cittadino – sono state organizzate bellissime iniziative in tantissime parti del mondo, ma in pochi hanno pensato ai più piccoli».

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato la determinazione che caratterizzava la Deledda e che la portò ai vertici della letteratura mondiale.

«Già in tenera età lei aveva un grande talento per la scrittura e fin da bambina decise di coltivarlo, nonostante venisse contrastata e scoraggiata dai suoi stessi familiari e osteggiata dal pensiero comune proprio dell’Ottocento, che voleva per la donna un ruolo prestabilito tra le mura di casa.

L’augurio che faccio ai bambini è che anche loro riescano sempre a coltivare con determinazione i loro talenti e le loro passioni».

Il sindaco ha voluto ringraziare insegnanti e dirigenti scolastici che hanno sposato l’iniziativa del Comune e l’ex assessore alla Cultura Luigi Crisponi che l’ha ideata.