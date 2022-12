I militari della Guardia di Finanza di Prato hanno sequestrato 240mila fuochi pirotecnici in tre distinti negozi. Il peso complessivo della merce sequestrata è pari a 737 chili, per un valore di oltre 2 milioni di euro. Le attività commerciali erano prive dei requisiti giuridici e strutturali per lo stoccaggio del materiale esplosivo.

