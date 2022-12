Pnrr – Convegno di Cisl Sassari che raccoglie la sfida

Consiglio generale allargato per fare il punto e rilanciare la vertenza del Sassarese. Appuntamento a Sassari – sala convegni della Camera di commercio – il 19 dicembre a partire dalle 9.30.

Quella del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) è una sfida da raccogliere con il coraggio e la chiarezza di idee che solo un’analisi attenta dei bisogni può garantire.

Poi occorrono unità di intenti e forza di coesione, non solo per avviare programmi a breve e medio termine, ma anche per far fronte, con la forza della squadra, a un periodo di estrema difficoltà.

La crisi, prima, la pandemia e gli effetti della guerra, poi, hanno creato, nel Nord Ovest della Sardegna, le condizioni di una situazione economica allarmante sulla quale occorre intervenire presto e bene attraverso interventi mirati capaci di scongiurare che il Sassarese si areni nelle secche di una crisi senza via d’uscita.

Temi importanti al centro del prossimo consiglio generale della Cisl aperto, per l’occasione, alla partecipazione di diversi rappresentanti del territorio che parleranno di «Pnrr e fondi comunitari».

L’appuntamento è per lunedì 19 dicembre, nella sala convegni della Camera di commercio (via Roma 74), dove, a partire dalle 9.30, si alterneranno al microfono diversi relatori.

Dopo l’introduzione del segretario generale Pier Luigi Ledda, i saluti dell’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba e di Stefano Visconti, presidente dell’ente camerale di via Roma, due relazioni faranno da base alla riflessione del sindacato di via IV Novembre.

Interverranno,don Bruno Bignami, direttore Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana; Luca Deidda, economista, docente nell’Università di Sassari.

Seguirà una tavola rotonda alla quale partecipano: Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale di Sassari; Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari; Gavino Carta, segretario generale della Cisl sarda; Nanni Campus, sindaco di Sassari; Pietrino Fois,amministratore straordinario della Provincia di Sassari.

Le conclusioni sono affidate a Ignazio Ganga, segretario nazionale della Cisl.