Pillole di Comunicazione digitale: mini corsi formativi di Acli Cagliari

Pillole di Comunicazione digitale. Come funziona un sito internet? Come posso usare i Social Media in maniera strategica per migliorare la visibilità del mio brand? Come si comunica un evento sul Web? Sono solo alcune delle domande al centro degli otto mini percorsi formativi sulla comunicazione digitale organizzati dalle Acli provinciali di Cagliari. Le lezioni si terranno a partire dal gennaio 2023 online sulla piattaforma Google Meet il pomeriggio dalle 17 alle 19 per una durata complessiva di sei ore per ciascun minicorso. Le richieste di adesione potranno essere inviate entro il 16 dicembre.

Questi i percorsi a cui è già possibile iscriversi:

FACEBOOK – Vuoi capire come usare Facebook in maniera più consapevole e strategica? Vieni a scoprire le basi del social network più noto al mondo per imparare a districarti fra pagine, gruppi e community

LINKEDIN – Come trovare lavoro con LinkedIn? Scoprilo con il nostro corso: consigli e accorgimenti per imparare a usare il principale professional social network e interagire in maniera efficace con aziende e utenti

INSTAGRAM – Scopri come ottimizzare il tuo profilo Instagram (biografia, hashtag, emoji): migliora la crescita organica del tuo account

CMS – Cenni di WordPress. Facciamo i primi passi insieme per creare, modificare e gestire il tuo sito web tramite un’interfaccia molto semplice ed accessibile a tutti: WordPress

PERSONAL BRANDING – Strutturiamo insieme la tua marca personale, ovvero come raccontarsi per promuoversi e farsi trovare online

WEB WRITING – Scrivere per il web in maniera efficace per farsi leggere. Modalità, tecniche e strategie per seguire le regole del web.

COMUNICARE UN EVENTO – Impariamo a promuovere un evento prima, durante e dopo il suo svolgimento. Quali sono gli step da seguire? Cosa pubblicare? Quali canali utilizzare?

INFLUENCER MARKETING – Scopriamo insieme le strategie più efficaci per potenziare la presenza del tuo brand sui social media tramite persone “influenti”

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com. Per ragioni assicurative, le attività sono rivolte ai tesserati Acli.