“Pezzi d’Ambra”, la giornata di un’atleta paralimpica oro ai 100 metri

“Pezzi d’Ambra” descrive una normale giornata di allenamento di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, medaglia d’oro nei 100 metri piani ai Giochi di Tokyo 2020, insieme con i compagni di squadra Ilaria Verderio e Nicolas Artuso, e l’amichevole partecipazione dell’allenatore Pasquale Porcelluzzi. Vedere Ambra correre, vederla compiere esercizi propedeutici alla sua disciplina e vederla competere fa completamente dimenticare il suo arto artificiale, lasciando spazio alla semplice e armoniosa meraviglia di una grande atleta in azione. Qui risiede tutta la potenza narrativa della sua storia e del suo esempio: nella capacità di azzerare le distanze e di promuovere uno spazio comune, in cui lo sport è di tutti, e in cui l’esperienza individuale non dipende da alcuna condizione di partenza. Il video integrale è visibile gratuitamente sul canale YouTube di DMTC Sport al link https://youtu.be/5f0tRLFA0xo

