Venerdì 2 dicembre Perdormire apre un nuovo punto vendita sardo a Nuoro in via Vincenzo Marongiu

Perdormire apre un nuovo punto vendita a Nuoro

Perdormire, brand del Materassificio Montalese di Pistoia con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni, è oggi l’azienda leader nella produzione e distribuzione di materassi e sistemi letto pensati per un benessere a 360 gradi dei suoi clienti, grazie ad una perfetta sintesi tra esperienza artigianale e innovazione tecnologica.

Venerdì 2 dicembre apre i battenti il nuovo punto vendita a Nuoro in Via Vincenzo Marongiu S.N. (fianco Coin).

advertisement

Il concept store, nella sua architettura, parla il linguaggio della flessibilità, della semplicità e della modularità, in altre parole, è uno spazio armoniosamente organizzato in cui gli Wellness Designer possono muoversi efficacemente e in semplicità accompagnando i clienti in un percorso di scelta che parte dall’ascolto delle loro esigenze e prosegue con una vera shopping experience che si può concludere nello store o comodamente a casa propria grazie al configuratore da poco disponibile.

All’interno dello store, saranno esposti una selezione di sistemi letto, tra cui quelli disegnati da Fabio Novembre, designer di fama internazionale con un’anima tanto originale quanto pop e quelli di Spalvieri&Del Ciotto, una giovane coppia di designer che hanno saputo coniugare colore, segni grafici definiti e contemporaneità.

Presenti, all’interno del punto vendita, anche materassi, reti e guanciali, accessori come coprimaterassi, coprirete, un’ampia scelta di accessori per la cura e l’igiene del letto e dei materassi e di comodi organizer che permettono di mantenere ordinato lo spazio sotto il letto.

L’azienda pistoiese, inoltre, per completare il sistema letto, offre una vasta gamma di prodotti tessili, come le trapunte in raso 100% puro cotone, che pesano 300 gr ma che, oltre a vestire il letto con eleganza, conciliano il sonno grazie al loro tepore. Le trapunte sono disponibili anche double face in 72 nuance differenti.

In occasione della nuova apertura si potrà approfittare dei tanti sconti presenti all’interno dello store Perdormire applicati a un’ampia gamma di articoli.