Perché noleggiare una barca in Sardegna

Hai mai pensato prima d’ora alla possibilità di fare un bellissimo viaggio in barca? Se ci pensi, la barca potrebbe essere il mezzo perfetto per lunghe vacanze estive o invernali, così come per piacevoli fine settimana fuori porta. Potrai scoprire in maniera del tutto inedita le bellezze storiche, artistiche, culturali e i veri e propri paradisi naturali di cui è piena l’Italia. Negli ultimi tempi, sempre più persone si sono avvicinate a nuove possibilità, a nuovi modi di andare in vacanza o in gita nel weekend e, proprio per questo, noleggiare un’imbarcazioni sta diventando sempre più comune.

In molti casi non ci si avvicina al mondo delle vacanze in barca poiché se ne temono i costi: generalmente, la barca viene considerata un mezzo non accessibile a tutti, e spesso si teme che una vacanza in barca superi di molto i budget predisposti per viaggi e weekend fuori porta. Attualmente le cose stanno cambiando, ormai sempre più piattaforme e più siti web offrono servizi di noleggio barche economici e accessibili, ma soprattutto adatti a tutti i tipi di budget.

Alla scoperta della Sardegna in barca

Se l’idea di una vacanza in barca ti stuzzica allora una tappa immancabile è ovviamente la Sardegna. Il noleggio barche in Sardegna è senza ombra di dubbio uno dei modi migliori di visitare l’isola: alcuni punti potrebbero essere più difficili da raggiungere con altri mezzi, o potrebbe volerci molto più tempo. Se hai disposizione un solo weekend o comunque qualche giorno, la barca ti consentirà di muoverti più rapidamente da un luogo all’altro, permettendoti di vedere molte più cose in un lasso tempo minore.

Inoltre, noleggiando una barca potrete visitare l’isola nel modo che preferite: la Sardegna è così grande ed estesa che è possibile trovare porti di ogni tipo, dai più lussuosi a quelli più economici, gestiti dai pescatori locali.

Che decidiate di noleggiare una barca a vela, una yacht, un catamarano o una barca a motore, siamo certi che la Sardegna non vi deluderà!

Il tuo itinerario perfetto in Sardegna

In Sardegna sta a voi scegliere cosa desiderate dalla vostra vacanza, sicuramente troverete più di un luogo adatto ai vostri desideri. Chi cerca la natura più incontaminata a Nord potrà esplorare le oltre 60 isolette che compongono l’arcipelago della Maddalena. L’intera zona è Area Marina Protetta e preserva meraviglie di flora e fauna marina tra le più spettacolari del Mediterraneo. Chi è alla ricerca di tranquillità, spiagge da sogno e ambienti rurali e caratteristici, non aspetti a noleggiare una barca a Cagliari! Sicuramente non rimarrà deluso dalla sua costa desertica e selvaggia che corre fino a Villasimius, un paesino d’incanto impregnato di vera cultura sarda. L’intero litorale nasconde spiagge meravigliose, nuraghi millenari e un entroterra selvaggio da esplorare. Gli amanti delle spiagge bianche, del mare cristallino e della vita mondana non possono scegliere altre destinazioni che Porto Rotondo e Porto Cervo. Tutta la zona della provincia di Olbia, in particolare la Costa Smeralda, offre luoghi incantevoli dove godersi la vita di giorno e paesi dalla vita notturna più esclusiva di sera. Le possibilità sono davvero tantissime: non resta che scegliere il tipo di imbarcazione e l’itinerario che fa al caso tuo e partire!