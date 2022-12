Perché le costose sneaker NIKE sono diventate così popolari?

Perché le costose sneaker NIKE: La storia di successo di NIKE deriva naturalmente dai prezzi. Era il prezzo che rendeva l’azienda redditizia e di successo.

NIKE ha molte opzioni per stabilire il prezzo di un prodotto speciale. In effetti, l’intera idea di NIKE si basava su una strategia in cui i costi di produzione erano bassi e i prezzi dei prodotti competitivi e redditizi.

Perché le costose sneaker NIKE. Ancora oggi, l’industria manifatturiera di NIKE si trova in zone di libero scambio come il Messico, l’Indonesia e la Repubblica Dominicana, dove i bassi costi di produzione servono a dare un prezzo all’azienda e quindi ad aumentare le sue vendite.

Tipicamente, il costo di produzione è pari o inferiore al 10% del prezzo al quale il bene può essere acquistato; l’altro 90% è dovuto al successo di un perfetto marketing del marchio. E questo fa sorgere la domanda, perché così tante persone acquistano un costoso paio di sneaker Nike quando possono ottenerne un altro paio a metà prezzo da un produttore sconosciuto?

La risposta è nascosta nell’ultimo componente dello strumento di mixaggio del marketing: la promozione del marchio. Poiché NIKE non produce i propri prodotti, l’azienda si concentra sulla cura del marchio.

A partire dall’apertura di Blue Ribbon Sports nel 1967 e con un fatturato annuo che si avvicinava ai $ 300.000, Phil Knight iniziò a sviluppare un nuovo marchio di scarpe da ginnastica con l’aiuto di uno studente di graphic design.

Nel 1971 hanno introdotto un nuovo logo Nike chiamato Swoosh. Il nome del marchio stesso è stato coniato da Jeff Johnson in onore della dea greca Nike. Quindi i partner hanno dato all’azienda un nuovo volto, e questo è stato il passo successivo nella storia di successo di NIKE.

Solo un anno dopo aver definito il marchio e il design NIKE, Knight e Bowerman hanno iniziato a utilizzare uno speciale strumento promozionale: il venditore. Hanno appena consegnato le prime scarpe NIKE di marca agli atleti che gareggiano alle Olimpiadi di Eugene, Oregon, USA.

Uno di questi clienti era il detentore del record americano Steve Prefontaine, un corridore di mezzofondo della Oregon State University che divenne il primo grande della ginnastica a indossare le scarpe NIKE. La Nike stava decisamente crescendo, il che fece investire più soldi in pubblicità ai due uomini d’affari Knight e Bowerman.

Nel 1977, il loro primo annuncio stampato fu presentato con lo slogan “No Finish Line” con il primo segno di successive etichette provocatorie e un po’ filosofiche.

Poco dopo, NIKE ha sottolineato la sua forte spinta al successo ingaggiando il tennista John McEnroe. È così che l’azienda ha continuato il suo sviluppo e la sua storia di successo NIKE. All’inizio degli anni ’80, il loro primo spot televisivo nazionale fu mostrato durante la maratona di New York City.

Inoltre, l’invenzione brevettata da NIKE della tecnologia dell’aria della scarpa NIKE ha portato alla creazione della scarpa da basket Air Force, che è stata la prima a utilizzare la nuova tecnologia. Ancora una volta, NIKE stabilì il suo nuovo successo grazie alle tattiche di vendita quando anche Michael Jordan, il più famoso giocatore di basket dell’epoca, firmò con loro. Quindi Jordan ha introdotto le sneaker NIKE come le sue scarpe Air Jordan (Air Jordan), che sono state bandite nell’NBA a causa della troppa pubblicità.

Questa scarpa ha generato così tante reazioni nel mercato e ovviamente nei media che è diventata uno strumento di pubbliche relazioni a sé stante, un momento chiave per NIKE. Non sorprende che il fatturato aziendale abbia sfondato la frontiera finanziaria del miliardo di dollari.

Negli anni che seguirono, NIKE sviluppò la sua tattica concentrandosi sui suoi rappresentanti di vendita e integrandola in una strategia di successo ingaggiando atleti famosi e atlete all’inizio della loro carriera come il famoso giocatore di baseball e calciatore Bo Jackson, squadra nazionale di calcio brasiliana, il golfista Tiger Woods e molti altri.

Inoltre, la storia di successo di NIKE risiede anche nel fatto che l’azienda ha attirato l’attenzione del pubblico con slogan rossi come “Fallo e basta” nel 1988 e campagne pubblicitarie controverse come “Non vinci l’argento – Perdi l’oro”.

Le campagne pubblicitarie NIKE furono criticate e discusse durante le Olimpiadi estive di Atlanta del 1996.

