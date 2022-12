PER LE FESTE AL TEATRO ASTRA ARRIVA: PETER PAN

Arriva come tradizione per le festività di fine anno lo spettacolo della compagnia La Botte e il cilindro che presenta un grande classico per tutta la famiglia “Peter Pan”.

Il progetto dopo il successo delle prime due date sarà in scena mercoledì 28 dicembre per poi proseguire il 5 e 6 gennaio, sempre alle 18, all’interno dell’unica stagione di teatro per ragazzi della Sardegna “Famiglie a teatro” .

Peter Pan

“Peter Pan”, il bambino che non voleva crescere, è il protagonista di una storia che da sempre affascina grandi e bambini diventata un grande classico del repertorio della Botte e il cilindro.

La prima edizione per la regia di Pierpaolo Conconi risale a vent’anni fa ma il progetto è stato poi ripreso nel 2019 dalla giovane regista Margherita Lavosi nella trasposizione teatrale scritta da Nadia Imperio.

In scena 12 attori: Consuelo Pittalis, Luisella Conti, Antonella Masala, Giomaria Carboni, Stefano Chessa, Margherita Lavosi, Alice Friggia, Bianca Maria Lay, Aurora Carta, Roberta Solinas, Sara Giordanelli, Daniela Simula.

Una curiosità: Lavosi partecipò vent’anni fa alla prima edizione di Peter Pan come allieva di un laboratorio per ragazzi in età scolare condotto dalla Botte e il cilindro.

Già dal 2019 nell’ edizione del trentennale della rassegna “Famiglie a Teatro” la compagnia ha deciso di dare più spazio alle nuove generazioni di allievi e ai professionisti che nel team sempre più spesso firmano ora testi e regie come Margherita Lavosi

“In questo lavoro -dice Lavosi- mi sono ispirata alla prima versione teatrale di “Peter Pan” scritto nel 1902 da J. M. Barrie e messo in scena per la prima volta nel 1905.

Ho cercato di riportare i personaggi alla loro caratterizzazione originale”. Le scenografie sono state realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari diretti dai docenti Monia Mancusa, Oscar Solinas e Marco Cortopassi.

Da un’idea di Virginia Melis. Attraverso la conoscenza della scenotecnica teatrale, gli studenti hanno costruito ogni elemento della scena seguendo tutte le fasi inerenti l’allestimento dello spettacolo.

Scenotecnica e fonica Michele Grandi, disegno luci Paolo Palitta

BIGLIETTI

E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Non è possibile prenotare telefonicamente. Saranno valide esclusivamente le prenotazioni per le quali si riceverà conferma scritta per mail. La biglietteria apre alle ore 17:00. La scelta dei posti in teatro è libera.

CARNET STAGIONE 10 INGRESSI > € 60 Anche quest’anno sarà possibile il carnet della stagione al prezzo agevolato di €60 valido per 10 ingressi.

Link video spettacolo

https://www.facebook.com/bottecilindro/videos/890308301995345