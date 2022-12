Osini Invictus: l’antico borgo rivive nel Natale

Seconda edizione dell’Osini Invictus

Osini Invictus torna per la seconda edizione, ridando vita al borgo abbandonato dopo l’alluvione del 1951.

Per la prima edizione, i protagonisti erano il coro Studium Canticum e Caterina Murino; questa volta, invece, arrivano i mercatini di natale e la narrazione della Natività.

Dalle 15:00, torrone caldo e vin brulé con cioccolata calda e caldarroste. Alle 17:30, la narrazione de La Natività di Gesù Cristo di e con Gianluca Medas accompagnato da Mauro Mibelli.

Gianluca Medas racconta del venire al mondo di un bambino, tra attesa e mistero, tra fede e umanità, svelando la fragilità e la bellezza di ogni uomo in ogni tempo ricapitolate in una nascita silenziosa, meno che comune, ma destinata a sconvolgere la Storia.

In chiusura il concerto Danze dal mondo di Zephyr Duo, con il flauto di Angelica Perra e l’arpa di Eleonora Congiu, nato dall’intento di di mettere in luce le differenze tra i vari popoli che sono strettamente uniti, alla fine, da un’arte comune: la danza.

Questa è la prospettiva che si vuole suggerire, nel guardare al Natale quale punto d’incontro tra il Dio-con-noi e l’umanità intera, ricordando come solo la consapevolezza di essere cittadini del mondo può far crescere le nostre piccole realtà senza per questo privarle delle peculiarità che le caratterizzano.

L’evento è promosso dalla Parrocchia Santa Susanna in Osini, con il patrocinio del Comune di Osini e la partecipazione di Rocce Rosse Blues.

