Oristano – La Caritas con e per i giovani

Giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 10:00, presso l’Istituto di Formazione Teologico-Pastorale, via Cagliari, 181 – Oristano, alla presenza di S.E. mons. Arcivescovo Roberto Carboni, si terrà un incontro dal titolo “La Caritas con e per i giovani”. Sarà un’occasione per ripercorrere, attraverso racconti e testimonianze, le attività e le attenzioni che la Caritas diocesana di Oristano rivolge ai giovani della diocesi.

Al termine dell’incontro p. Roberto Carboni consegnerà le Borse di Studio ai maturati dell’a.s. 2021-2022, iscritti al primo anno di un corso di Laurea per l’anno accademico 2022-2023, che hanno aderito al Bando della Caritas diocesana di Oristano.

Povertà economica e povertà educativa, sono strettamente connesse e non si può intervenire sull’una senza tenere conto dell’altra. Istruzione e formazione sono infatti fondamentali per prevenire l’esclusione sociale e contrastare tutte le forme di discriminazione.

L’incontro, aperto a tutti, è finalizzato al coinvolgimento e alla sensibilizzazione di tutta la comunità, in particolare dei giovani, ai quali Papa Francesco si rivolge dicendo “abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro. Siate terreno fertile in cammino con l’umanità, siate rinnovamento nella cultura, nella società e nella Chiesa. Ci vuole coraggio, umiltà e ascolto per dare espressione al rinnovamento.”