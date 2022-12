Orani, Oltre la dipendenza: in libertà

OLTRE LA DIPENDENZA: IN LIBERTÀ

A Orani Evento conclusivo del progetto sulle dipendenze

Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 19.00 presso l’ExMa a Orani, si conclude con una serata di restituzione e incontro il progetto “Oltre la dipendenza: in Libertà” che ha visto come protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Orani. Il progetto, iniziato nel 2020 e interrotto a causa della pandemia, è stato ripreso dall’Associazione CambiaMentis e dall’amministrazione comunale con l’obbiettivo di innescare percorsi di prevenzione e consapevolezza su tutte le dipendenze.

Gli incontri sono stati condotti da diversi professionisti (l’attore Maurizio Giordo, la Coop Lariso con l’esperto di problematiche adolescenziali Gianfranco Oppo, la neuropsichiatra infantile Franca Carboni, il fumettista Alessandro Cocco, l’educatrice Valentina Loche) che attraverso il teatro, la proiezione di docufilm, un laboratorio di illustrazione, il confronto attivo con i ragazzi hanno affrontato i diversi aspetti della dipendenza (internet addiction, dipendenza da alcol e droghe, dipendenze alimentari, dipendenza affettiva, bullismo).

“L’amministrazione – afferma la vice sindaca Valentina Chironi – è fiera di aver promosso, in continuità con le scelte dell’amministrazione precedente, il percorso educativo Oltre la dipendenza. Un progetto utile alla formazione delle coscienze dei nostri giovani cittadini che attraverso diversi metodi e incontri hanno potuto affrontare, non in astratto, le problematiche e le riflessioni sui rischi delle dipendenze”.

Il progetto si concluderà quindi venerdì 16 dicembre con una mostra delle illustrazioni a tema elaborate dai ragazzi e un incontro di restituzione finale con i veri protagonisti del percorso educativo: i ragazzi, i loro genitori, i docenti, i professionisti coinvolti e l’intera comunità.