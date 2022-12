“OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” 2022

Carbonia 19.12.2022. Si è tenuto domenica 18 dicembre 2022 l’appuntamento finale annuale di “OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” a Carbonia, organizzato in piazza Roma dall’amministrazione comunale di Carbonia con il contributo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in occasione dell’anniversario della fondazione della Città.

La serata si è aperta con la premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso fotografico “Geominerario 2023”, indetto dal Parco Geominerario per la realizzazione del nuovo calendario 2023, che conterrà le foto più suggestive e rappresentative dei siti minerari e dei loro territori inviate dai partecipanti.

Le foto, tra cui le tre vincenti, sono state valutate da un’apposita commissione, presieduta dalla fotografa Daniela Zedda.

Il primo premio è stato assegnato a Gian Marco Leoni per una foto descrivente l’ex miniera di Montevecchio, nel guspinese – arburese.

Al secondo posto Michela Peddis, con una foto relativa alla laveria “Giuanni Longu” nell’ex miniera di “Su Zurfuru” a Fluminimaggiore, mentre al terzo posto si è posizionata Valeria Leo, con una foto del paesaggio minerario di Montevecchio.

Davanti ad un folto pubblico, i tre vincitori sono stati premiati dai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Carbonia e del Parco Geominerario, a cui hanno fatto seguito la proiezione del documentario inedito

“La Grande Miniera di Serbariu, una delle più importanti risorse energetiche d’Italia del ‘900”,

realizzato dal Parco Geominerario, e l’applaudito e partecipato concerto dei Tazenda.