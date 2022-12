Open day licei Convitto Nazionale Canopoleno

Il prossimo giovedì 15 dicembre dalle 16 alle 18 è in programma l’Open day dei Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari.

Saranno cinque i percorsi liceali che si presenteranno per il prossimo anno scolastico dell’Istituto di via Lina e Sole: il liceo classico tradizionale e quadriennale, il liceo classico europeo, lo scientifico internazionale cinese e lo scientifico sportivo.

“Per un sistema scolastico che dalla primaria, passando per la secondaria di primo grado ai licei conta oltre mille studenti – sottolinea il rettore del canopoleno, Stefano Manca- a dimostrazione della qualità del percorso formativo proposto in tutti questi anni”.