Open Day al Liceo “A.Gramsci” di Olbia

Porte aperte al Liceo Classico e Linguistico “A. Gramsci” di Olbia. Sono cinque gli appuntamenti organizzati dal Liceo guidato dalla dirigente Salvatorica Scuderi per conoscere la scuola secondaria superiore di secondo grado di via Anglona, 16 e consentire agli studenti e alle studentesse di scegliere in modo consapevole l’Istituto al quale iscriversi.

Mercoledì 14 Dicembre, alle 17, avrà luogo il primo Open Day, con la possibilità per i genitori e gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di conoscere tutta l’offerta formativa. In questa occasione la dirigente, i docenti e gli studenti saranno disponibili ad incontrare genitori e ragazzi per illustrare le attività curricolari ed extra curricolari e far visitare aule e laboratori del Liceo.

Sono stati inoltre organizzati, dei laboratori pomeridiani delle discipline caratterizzanti (Latino e Greco per il Liceo Classico, Tedesco e Spagnolo per il Linguistico) nei giorni venerdì 16 dicembre 2022 alle 15.30 e mercoledì 18 gennaio 2023 alle 15. Chi intendesse partecipare può inviare una comunicazione alla seguente email: openday2022@liceogramsciolbia.edu.it (indicando se indirizzo Classico o Linguistico) oppure sarà possibile prenotare in occasione dell’Open Day.

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 8.30 alle 11.00 , previa prenotazione tramite la email, sarà invece possibile assistere ad alcune lezioni in orario curricolare. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 dicembre 2022.

Il secondo Open Day si terrà poi il 18 gennaio 2022 alle 16.30 .

L’Offerta Formativa del liceo Gramsci prevede: il Classico tradizionale; il Classico con opzione Biomedico; il Linguistico e il Linguistico con opzione Esabac. Sia per il Liceo Classico che Linguistico c’è anche l’opzione Deutsch+.

Il liceo Classico tradizionale propone un’offerta formativa completa e articolata in particolare lo studio del greco e del latino abitua ad un esercizio logico che rende la mente flessibile e aperta a ragionare su qualsiasi disciplina, uno strumento indispensabile in un mondo del lavoro estremamente mutevole.

Il liceo Classico con l’opzione Biomedico, è una sperimentazione che potenzia le abilità logiche attraverso l’adozione di una didattica laboratoriale. Nel rispetto di un impianto solidamente tradizionale, il Gramsci offre questa opzione per rispondere alle richieste di quegli alunni particolarmente interessati alle materie scientifiche senza rinunciare all’apporto prezioso del greco e del latino.

Il liceo Linguistico proietta i suoi alunni in una dimensione internazionale. Lo studio di tre lingue straniere dal primo anno (con l’apporto di docenti madrelingua), unito alla cultura umanistica e scientifica, fornisce gli strumenti fondamentali per vivere da protagonisti il mondo di oggi. Il Gramsci propone dal terzo anno l’opzione Esabac che permette di conseguire un doppio diploma Italiano/Francese.

Open Day Liceo Gramsci