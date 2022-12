Olbia: sequestrati 15 KG di carne e formaggio privi di documentazione sanitaria

I fatti: il sequestro di 15kg di carne e formaggio all’aeroporto di Olbia

Attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto “Olbia – Costa Smeralda”. Qui, i Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari erano in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia.

In collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero albanese proveniente da Tirana.

Il passeggero deteneva nel bagaglio imbarcato in stiva 15 kg di prodotti alimentari tra formaggio vaccino e carne di manzo. Il problema è che questi erano privi di etichettatura che ne attestasse l’origine e la specie. Inoltre, i prodotti erano anche privi della relativa certificazione fitosanitaria.

Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare. Naturalmente, c’è attesa per le analisi igienico-sanitarie. In questo caso, le analisi saranno condotte dal fitopatologo dell’Assessorato ARA della Regione Autonoma della Sardegna.

Cosa dice il regolamento

Il Regolamento (UE) 2016/2031 e il Regolamento (UE) 2017/625 servono ad evitare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi contenenti agenti patogeni infestanti.

Per questo, qualunque passeggero viaggi in Europa e introduca alimenti, deve sempre ricordare che questi devono avere etichette e certificazioni sanitarie.

Insomma, non è ammesso il “fai-da-te”, che spesso è molto popolare. Il rientro da una vacanza è ammesso, ma non si possono portare prodotti casalinghi senza certificazione in aereo.

