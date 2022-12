OfficinAcustica, Trio Blu a Palazzo Siotto

OfficinAcustica

Palazzo Siotto – via dei Genovesi 114 – Cagliari Aranzolu Trio Blu Antonio Farris | contrabbasso, Thomas Sanna | pianoforte, Alessandro Garau | batteria

sabato 10 dicembre – ore 21 – Palazzo Siotto – via dei Genovesi 114 – Cagliari

Una intrigante “tela sonora” si arricchisce di nuove sfumature sulle tracce di “Blu”, il nuovo album dell’Aranzolu Trio con il concerto in programma sabato 10 dicembre alle 21 al Palazzo Siotto di via dei Genovesi 114 di Cagliari: sotto i riflettori Antonio Farris (contrabbasso), Thomas Sanna (pianoforte) e Alessandro Garau (batteria) protagonisti del secondo appuntamento con la la rassegna “Voci e Suoni d’Autunno” 2022 organizzata da OfficinAcustica.

Temi originali reinterpretati e reinventati di volta in volta in un gioco di libere improvvisazioni, per una serata nel segno del Jazz in cui l’ensemble che prende il nome dal ragno (in sardo aranzolu) tesse le sue affascinanti trame, alla ricerca di una felice armonia.

Info e prenotazioni: 338 6178220 (anche whatsapp) –officinacustica@

“Blu” è tema e titolo del disco dell’Aranzolu Trio (il cui nome in lingua sarda significa “ragno” (aranzolu), quasi a suggerire l’immagine di una “tela sonora” rielaborata di volta in volta, nel gioco dell’improvvisazione) propone un suggestivo viaggio attraverso dieci tracce in cui sono sintetizzate la poetica e la cifra artistica dei tre musicisti, ognuno dei quali contribuisce con le proprie composizioni ed arrangiamenti originali, che in questo progetto hanno trovato il loro colore e il loro sound finale. Un’antologia di brani differenti, modulati sulla struttura del trio, per comporre un curioso racconto per quadri, tra differenti atmosfere e temperature emotive, paesaggi dell’anima e seducenti melodie, da pagine più intimistiche ad altre più ritmate e virtuosistiche, spaziando da “3 in 4”, “Il Viaggiatore”, “La Danza dei Sogni” e “Proiezione Astrale” di Thomas Sanna, alla title track “Blu”di Antonio Farris, che firma anche “Continuo” e “La Finesra”, all’enigmatico “36918”, e ancora “Buzz”e “Silenzio” di Alessandro Garau.

Un album raffinato e intrigante, specchio di tre sensibilità e tre mondi diversi, dove tre percorsi differenti convergono in una riuscita alchimia di suoni e metriche mentre gli stilemi jazzistici “classici” si sposano con una sensibilità contemporanea, viene riproposto dal vivo dai tre autori e interpreti, in una chiave quasi “cameristica” nella Sala degli Specchi nel cuore di Castello a Cagliari. Le musiche di “Blu”, titolo che rimanda alle Blue Notes ma anche alle sfumature molteplici e cangianti del cielo e del mare, riecheggeranno sul palco in una versione sempre nuova e diversa, in cui il tema iniziale viene suonato e rielaborato attraverso una serie idealmente infinita di possibili “variazioni”, secondo l’umore e il clima della serata, il dialogo tra artisti e pubblico, l’estro e la fantasia del momento, in perfetta libertà d’espressione.

«La musica è fatta per l’inesprimibile, il musicista esprime ciò che a parole o gesti non riesce a comunicare» – sosteneva Claude Debussy –. «La musica deve scuotere, suscitare emozioni diverse attraverso il suono, il gesto, il colore e la suggestione delle immagini per portarci in mondi diversi». Ispirandosi alle parole del grande compositore, l’Aranzolu Trio, spiegano i tre artisti, «ricerca un nuovo modo di concepire il trio jazz, con una propria forma, dove l’improvvisazione simultanea crea un respiro unico».

PROSSIMI APPUNTAMENTI

S’intitola “Vuelvo al Sur / Voci dall’America Latina” la nuova produzione di OfficinAcustica– in programma sabato 7 gennaio alle 21 con testi di Anna Lisa Mameli e arrangiamenti e direzione musicale di Corrado Aragoni. Un omaggio ad artiste come Chavela Vargas e Mercedes Sosa, Violeta Parra e Amelita Baltar, per un ideale viaggio verso Sud, come luogo geografico ma soprattutto spazio simbolico e paese dell’anima, alla scoperta delle sue mille sfumature e alle sue profondità. Una preziosa antologia di canzoni, interpretate da Anna Lisa Mameli (voce), Corrado Aragoni (pianoforte),Massimo “Maso” Spano (contrabbasso) e Alessandro Garau (batteria), tra la musica ranchera e le struggenti e appassionate melodie di Chavela Vargas, la tradizione popolare sudamericana e argentina reinventata da Mercedes Sosa, i brani del vasto repertorio della cantautrice e poetessa Violeta Parra, icona della cultura cilena e il Nuevo Tango di Astor Piazzolla e il folklore argentino nella versione di Amelita Baltar.

(NB il recital già in programma venerdì 25 novembre alle 21 per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne poi stato rimandato a gennaio rende omaggio all’intelligenza e al talento femminile e alle artiste che hanno dato voce agli ultimi)

La terza edizione della rassegna “Voci e Suoni d’Autunno” è organizzata da OfficinAcustica, in collaborazione con la Fondazione Siotto, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna.

INFO & PREZZI

VOCI E SUONI D’AUTUNNO

PALAZZO SIOTTO – Via dei Genovesi 114

05, 25 Novembre e 10 dicembre 2022 – Ore 21:00

Il costo del biglietto singolo è di 10 €

E’ possibile inoltre prenotare ed acquistare l’abbonamento ai 3 eventi al costo di 25 €