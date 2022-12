CODICE DELLA CRISI E COMPOSIZIONE NEGOZIATA: NUOVI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA

E’ in programma martedì 13 dicembre alle 9 nella sala conferenze dell’ente camerale in via Roma l’incontro dal titolo : Codice della crisi e della composizione negoziata, i nuovi strumenti a disposizione dell’impresa.

La Camera di Commercio offrirà un quadro generale aggiornato riguardo la “Composizione Negoziata della Crisi”, a distanza di un anno dalla sua introduzione, attraverso l’analisi delle implicazioni conseguenti all’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi e dell’insolvenza”. Sarà l’occasione per analizzare tematiche chiave, che modificheranno lo scenario in prospettiva futura.

Non solo, si raccoglieranno le testimonianze dei principali soggetti coinvolti nella procedura di Composizione negoziata.

Aprirà, introducendo i lavori, Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, cui seguiranno una serie di interessanti interventi che approfondiranno un tema di ampia portata per il sistema imprenditoriale.

Sono previsti, infatti, numerosi e qualificate relazioni: Prevenzione della crisi di impresa, Ferruccio dal Lin, Revidata Srl; Osservatorio delle imprese dopo il codice della crisi, Alessandro Carpinella, Prometeia Spa; I consorzi fidi al fianco delle imprese, Achille Carlini, presidente Confidi Sardegna scpa; Il ruolo dei professionisti nella prevenzione ed il superamento della crisi, Armando Meloni, delegato commissione studi crisi d’impresa, ODCEC Sassari; Le soluzioni e i servizi offerti dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna Franca Tiloca, Vice Conservatore Registro Imprese;

La suite finanziaria per la valutazione dello stato di salute delle imprese Roberto Brero, Innexta scrl; Composizione Negoziata: la situazione ad un anno dall’avvio e le prospettive future Sandro Pettinato, Vice Segretario Generale Unioncamere; Gli adeguati assetti e gli strumenti Utili ad Una tempestiva individuazione di segnali di allerta Francesca Terreran e Nicoletta Crepaldi, Revidata srl; La responsabilità degli amministratori ed il ruolo del Collegio Sindacale Fabio Carta, dottore commercialista.

Alle 12.30 analisi sugli interventi e relativo dibattito.

L’incontro è organizzato dall’ente camerale sassarese insieme a Unifidi Sardegna, Cooperativa di garanzia degli artigiani e delle piccole e medie imprese “Società cooperativa Coop. Gar.”, Innexta, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari, Revidata e Confidi Sardegna.