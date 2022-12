Nuoro, via libera del consiglio comunale alla variazione di bilancio di 4 milioni di euro

Come ha sottolineato l’assessora Piras, le maggiori entrate consentiranno al Comune di intervenire con ancora più efficacia in molteplici settori della vita cittadina.

Centoventimila euro saranno invece impiegati per lavori sulla struttura del centro polifunzionale di via Roma.

Per quanto riguarda il welfare:

100mila euro è il contributo per la misura Plus “Dopo di noi” sulla disabilità;

ulteriori 342 mila euro sono stati destinati all’infanzia, minori e gestione assistenziale;

275 mila euro per la lotta alla povertà e in particolare per gli anziani soggetti a rischio di esclusione sociale;

214 mila euro di contributi alle famiglie (95 mila per i canoni di locazione, 101 mila per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e integrazione di 18 mila euro per l’ufficio di piano del Plus).

Agli stanziamenti già previsti si aggiungono, inoltre, 25 mila euro per il borgo di Lollove.

È di 582 mila euro, infine, la parte destinata all’adeguamento contrattuale dei dipendenti comunali, come da normativa nazionale.