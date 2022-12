Torna domenica 18 dicembre “Natale in Trenino Verde”: “Su Trenu de Is Saboris”

Su Trenu de Is Saboris: da Monserrato a Mandas

E’ confermata l’Edizione Speciale “Su Trenu de Is Saboris”. Gli appassionati di treno viaggeranno su un convoglio storico, che nel Gennaio 2021 celebrava il centenario del viaggio dello scrittore inglese D.H.Lawrence.

Lo storico locomotore porterà due carrozze ed il carro merci, da Monserrato a Mandas, in occasione della natalizia “Saporis Antigus”. Un “mercatino di Natale”, autentico quanto il caratteristico borgo che lo ospita.

Il programma

08:30: partenza dalla Stazione Monserrato – San Gottardo. Fermate di Settimo San Pietro, Soleminis, Dolianova, Donori, Barrali, Senorbì, Suelli, Gesico.

10:37: arrivo a Mandas

10:37-17:00: Pranzo libero. Nel pomeriggio si può assistere a:

Laboratori di pasta fresca e di ricette tradizionali: Cruxonis, simbua fritta, pani indorau, pirichittus, “Su casu a s’antiga”, “sa Mullidura a s’antiga”, “Su prangiu de is antigus”

Laboratori di ricamo, uncinetto, cucitura e sartoria tradizionale: “Sa buttega de su sabatteri acconciat crapittas a s’antiga”.

Per i bambini: Animazione nella “casa di Babbo Natale” e con “Topixeddu in bidda”.

Corteo storico: “Ancu ti currat sa giustizia” con “Sa cundanna de Antoni Tanieli Corda de Bidda Noa e’Tullu” (ricostruzione dell’antica legge, dal processo alla fustigazione).

Esibizioni musicali: “Sonus e Saboris de Natalli”, “Pippius e saboris antigus” (musica itinerante).

Racconti: “Contus antigus: danti setziu a bestiou”

Giochi e sfide: “Su Murra de is pipius”.

17:30: ripartenza da Mandas.

19:37: arrivo a Monserrato-San Gottardo.

Il trenino verde

Le sedute della carrozza hanno materiali semplici, ma sono comode. Le superfici finestrate ampie regalano ogni dettaglio del paesaggio che il trenino attraverserà. Il personale viaggiante ha tanto da raccontarci. La Guida Turistica racconta dei luoghi attraversati e della storia della linea ferroviaria. Infatti, si attraverseranno il Parteolla e la Trexenta, sino al Sarcidano.

Quest’area, in questo periodo dell’anno, regala contrasti di marrone arato e verde. Si tratta di scorci autunnali di vigne ingiallite e uliveti in raccolta. Paesaggi di una Sardegna spesso inedita anche per i sardi.

Info e prenotazioni

Si potrà salire sul Trenino Verde in qualunque delle stazioni lungolinea.

Per prenotazione dei posti sul trenino verde ed informazioni: 338.4592082 e info@sardegnatreninoverde.com o visitare il sito web www.sardegnatreninoverde.com.