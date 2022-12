“Natale in quartiere”: Li Punti cuore delle festività natalizie

Il Natale arriva anche a Li Punti, il popoloso quartiere di Sassari un tempo considerato “dormitorio della città” che oggi si riscopre al centro di importanti eventi culturali: in programma una due giorni (22-23 dicembre) per celebrare la festa più amata da grandi e piccini

“Natale in Quartiere” è arrivato alla sua terza edizione. “Vivi il quartiere”, l’associazione promotrice dell’evento (composta da Federico Farina, Marco Dettori, Antonio Piu, Pierluigi Salis, Luca Porcu e Simone Ramundi), è tra le più attive a Sassari ed è nota in special modo per l’organizzazione del carnevale cittadino che si tiene nel popoloso quartiere di Li Punti.

Quest’anno la manifestazione si terrà presso Piazza Cominotti (via Camboni), sede dei mercatini di Natale: ivi è stato allestito un luminoso albero di Natale donato alla cittadinanza da Nino Vanali; i suoi 9 metri di altezza farà da sfondo alla due giorni natalizia.

Per l’occasione sono stati allestiti 16 stand di prodotti artigianali locali. Per i più piccoli sarà presente un vero Babbo Natale che li accoglierà nella propria casa.

Il programma

Giovedì 22 dicembre

Alle ore 17.00 appuntamento con Christmas show (spettacolo per adulti e bambini a cura di Claudio Caggiari, con l’animazione offerta dalla Happy Summer Cosmosassari e dal Gruppo Elfibdella A.S.D Dance School Number One). A seguire dj set con Gabry Dj.

Venerdì 23 dicembre

Alle ore 17.30 dimostrazione di Pet Therapy a cura della IAA del dipartimento di medicina veterinaria di Sassari. Si prosegue alle 19.30 con il concerto Gospel realizzato dalla Movin’on up gospel choir di Olbia. Seguirà DJ set con Gabry Dj.

