Nasce il corso triennale allo Ied

Nasce il corso triennale allo Ied – Design della Comunicazione dell’Istituto Europeo di Design di Cagliari per l’anno accademico 2023-2024.

Nasce il corso triennale allo Ied – Una nuova proposta formativa dedicata ai giovani futuri designer e ai professionisti della comunicazione che desiderano creare o approfondire un profilo professionale che trova collocazione nel mondo delle imprese e del lavoro, in un confronto continuo con il mercato

Il corso in Design della Comunicazione rientra nella nuova fase progettuale di IED Cagliari che vede alla guida della scuola dedicata al design e alla creatività il nuovo direttore Antonio Lupinu

Saper pensare, saper progettare, saper fare comunicazione. In un mondo che va sempre più veloce, il ruolo cruciale e decisivo che la comunicazione ha assunto nel mondo contemporaneo, a tutti i livelli, in tutti i contesti territoriali, per tutte le aziende e nella dinamica quotidiana, non può essere sottovalutato.

advertisement

Per restare al passo con i tempi è necessario saper cogliere le novità, sfruttare le occasioni, individuare la giusta sintesi, ma soprattutto è importante essere orientati alla progettualità, all’esecuzione e alla creatività con un approccio strategico, quindi con capacità analitiche e interpretative che sappiano integrarsi con l’operatività tecnica.

Su questi tre importanti presupposti nasce, a partire dall’anno accademico 2023-2024, il corso triennale IED Cagliari in Design della Comunicazione, una novità per la sede sarda dell’Istituto Europeo di Design che si va ad aggiungere ai corsi di Media, Interior, Product e Fashion Design.

Una nuova proposta formativa dedicata ai giovani futuri designer e ai professionisti della comunicazione che desiderano creare o approfondire un profilo che trova collocazione nel mondo delle imprese e del lavoro, nelle agenzie di comunicazione e digital marketing, o in tutte quelle aziende, enti privati e pubblici che oggi necessitano di figure professionali interne capaci di progettare comunicazione, in un confronto continuo con il mercato.

Coordinatore del corso è Marco Duò, padre veneto e madre sarda, vive e lavora a Cagliari. Direttore IED Cagliari nel 2013, ha una laurea in Scienze della Comunicazione e Giornalismo all’Università di Sassari e due master IED in Marketing Communications a Milano e Scrittura creativa a Roma.

È strategic planner, copywriter, storyteller e consulente in comunicazione di marketing per agenzie, aziende private di rilievo e istituzioni, docente, formatore ed esperto di public speaking e grande appassionato dei fenomeni sociali.

Attraverso un programma a forte trazione pratica i futuri Designer della Comunicazione avranno la possibilità di imparare a leggere, decodificare, e all’occorrenza integrare, le strategie che stanno dietro gli obiettivi che guidano un progetto.

Alternando le varie fasi tra teoria, progettazione e sperimentazione operativa, impareranno a usare la creatività insieme ai software e alle tecnologie del mestiere, per interpretare queste strategie e renderle messaggi, campagne, identità di marca e progetti integrati di comunicazione capaci di spaziare dal digital all’ambient advertising, passando per tutti i mezzi di comunicazione, e attraversando continue diramazioni nel mondo del design dell’arte, grafica, art direction, dall’analisi dei pubblici e delle loro abitudini al marketing.

E ancora dallo studio dei valori di un brand al content design e la scrittura creativa; dall’analogico al digitale, web design e video, dai social media agli ormai imprescindibili spazi virtuali che si espandono in tempo reale come il Metaverso e la realtà aumentata. Un focus importante sarà dedicato al territorio sardo, al turismo, al settore agroalimentare e alle start up digital: dalla Sardegna al mondo.

Tanti i docenti e le figure professionali coinvolte, ognuna con le proprie competenze e specificità: Riccardo Monti (art director); Giovanni Murgia (art director, vino/agroalimentare); Luana Contu (creative copywriter); Diego Fontana (copywriter, direttore creativo, autore, docente IED); Ilaria Legato (Designer della comunicazione, docente e coordinatrice IED); Barbara Marcotulli (communication strategy, experience design, marketing territoriale e internazionale, IED, Università di Bologna); tra i docenti anche il regista Paolo Zucca (David di Donatello e Nastro d’argento). E ancora Sara Bergamo, Fabio Usai, Giulia Eremita, Emanuele Tarducci, Marco Peri, Gabriele Peri, Gianna Angelini, Alessandra Pibiri, Giovanni Pintus, Gabriele Meloni, Emanuela Manca.

Il nuovo direttore Ied Cagliari – Antonio Lupinu

Il corso in Design della Comunicazione si inserisce tra i nuovi progetti di IED Cagliari, che ha recentemente inaugurato una nuova fase sotto la direzione di Antonio Lupinu (Ittiri|SS, classe 1988), succeduto a Monica Scanu. Laureato in Giurisprudenza, Lupinu ha lavorato in ambito progettuale da subito. Tra le esperienze più importanti, quelle nel settore dell’energia e nel settore moda e design presso uffici legati a strategia e comunicazione. Dal 2015 insegna nei corsi triennali IED marketing e proprietà intellettuale.

Una nuova fase per IED Cagliari che coglie questa occasione per mettere in campo nuove idee di sviluppo e di crescita, potenziando tutte quelle azioni che in questi anni hanno contraddistinto la sede sarda, come le collaborazioni con le aziende del territorio per costruire nuove opportunità per gli studenti e al tempo stesso offrire alle aziende stesse strumenti alternativi e innovativi di sviluppo.

“Oggi più che mai in un territorio come quello sardo il design costituisce un acceleratore per lo sviluppo del mercato e per un’adeguata narrazione della sua identità. Questa la ragione fondativa di IED e la spinta che IED Cagliari si prefigge di offrire a tutti gli attori del territorio”, spiega il direttore IED Cagliari Antonio Lupinu. Giovani studenti, professionisti, imprese e istituzioni sono gli interlocutori principali della scuola. “IED Cagliari è un acceleratore per il territorio – aggiunge – una scuola parte di un network internazionale in grado di favorire la trasformazione del mercato e la costruzione di elementi competitivi”.