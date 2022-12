Musica: Bujumannu lancia una raccolta fondi per realizzare il suo terzo album da solista - Manca poco per raggiungere i 5.000 euro necessari per la produzione del disco, che si intitolerà "Senza confini": l'artista sardo lancia un appello a tutti i suoi fans invitandoli a contribuire alla campagna attiva su Produzioni dal Basso.

Musica: Bujumannu lancia una raccolta fondi per realizzare il suo terzo album da solista – Manca poco per raggiungere i 5.000 euro necessari per la produzione del disco, che si intitolerà “Senza confini”: l’artista sardo lancia un appello a tutti i suoi fans invitandoli a contribuire alla campagna attiva su Produzioni dal Basso.

Musica: Bujumannu lancia una raccolta fondi per realizzare il suo terzo album da solista – “Senza confini” è il titolo che Bujumannu, nome d’arte di Simone Pireddu, artista sardo punto di riferimento nel panorama ska, reggae e hip-hop italiano, ha scelto di dare al suo terzo album da solista, da realizzare in crowdfunding.

Bujumannu, infatti, ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, e manca ormai davvero poco per raggiungere i 5.000 euro necessari per la produzione del disco.

“Credetemi, non è stato semplice superare questi due anni lontano dai palchi e, soprattutto, dalla gente” – commenta l’artista, riferendosi allo stop forzato a causa della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo.

“Se sono ancora qui” – prosegue Bujumannu, rivolgendosi ai fans che l’hanno sempre sostenuto – “lo devo soprattutto a voi, che non avete mai smesso di trasmettermi affetto, calore e belle parole. Mi avete dato la forza di non mollare mai.”

Ora serve ancora un piccolo sforzo per tradurre in realtà il sogno di questo terzo album, ricco di vibrazioni positive e curato in ogni dettaglio: la scelta delle musiche e dei testi è stata curata esclusivamente dall’artista, mentre per quanto riguarda la registrazione e il mixaggio è stato coinvolto lo studio Sardinia Proud Action di Carlo Figus a Quartu, in provincia di Cagliari; la masterizzazione sarà affidata a Francesco Catchy Greezly, già autore del mix e master di un precedente album di Bujumannu, Atlantide, mentre la copertina sarà disegnata dall’artista Giuseppe Todde e le grafiche curate da Simone Bardin (Dr.Bass).

Per contribuire alla campagna di crowdfunding e diventare così co-produttori del disco, basta andare sulla pagina dedicata attiva su Produzioni dal Basso ed effettuare una donazione, scegliendo tra le modalità disponibili.

Per ringraziare i propri fans del sostegno, Bujumannu ha messo in palio ricompense speciali, dalla copia del CD audio con all’interno l’elenco dei donatori/co-produttori al jingle personalizzato, perfetto anche come idea regalo.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/project/bujumannu-senza-confini-diventa-co-produttore-del-suo-3deg-album/