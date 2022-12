Mondo Eco: terza edizione del festival letterario

Giunge all’ultimo atto la terza edizione di MONDO ECO, il festival letterario, organizzato dal Crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri, dedicato alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale

Mondo Eco: terza edizione del festival letterario – Dopo un mese e mezzo di incontri con gli autori, spettacoli, mostre, laboratori, attività di animazione alla lettura, a Cagliari domani, domenica 11 dicembre, l’appuntamento di chiusura: allo Spazio T Off (via Nazario Sauro), alle 19, va in scena Incontrando il Signor G, reading di teatro canzone, da Giorgio Gaber, con Enrico Ballardini, Premio Enriquez 2022 come miglior interprete per lo spettacolo su Gaber “Far finta di essere sani”, e l’accompagnamento musicale di Omar Nedjari (produzione Compagnia ARCUS dell’Università Statale di Milano).

L’attore, musicista e cantautore milanese propone una cavalcata nel mondo del signor G, nelle sue parole e nelle sue canzoni, con leggerezza e, al tempo stesso, con la profondità dei suoi testi. Giorgio Gaber è ancora oggi più che mai attuale, perché era riuscito ad anticipare i tempi, a raccontare la realtà con estrema lucidità e ad andare oltre.

Nel reading “Incontrando il Signor G” Ballardini prende le mosse proprio dai monologhi e dalle canzoni dello spettacolo che gli è valso il Premio Enriquez, dove riscopre quel percorso narrativo con cui Gaber e Luporini nell’album “Far finta di essere sani”, del 1973, affrontavano i temi universali del disagio sociale e generazionale, puntando l’attenzione sull’essere schizoide dell’uomo contemporaneo: da una parte pronto agli slanci ideali, dall’altra tenuto a terra dal proprio egoismo e dai finti bisogni materiali. Temi e contenuti quanto mai attuali.

Il festival Mondo è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna (Servizio beni librari) e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. Nutrita la schiera di partner e collaborazioni: Festival Lei, Liberos, Miele Amaro libreria, Eja tv, Radio x, Biblioteca Monte Claro, Miglio Verde, Comunita’ La Collina, Street Book, Biblioteca Sinnai, Diversamente Onlus, Mesa Noa, Circolo Sardo Ichnusa, Segni di integrazione Sardegna Sardens, Istituto autonomo sardo Fernando Santi, Fondazione Berlinguer, Biblioteca gramsciana Villa Verde, Symponia, Casa Saddi, Associazione L’uomo che piantava gli alberi.