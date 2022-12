Monastir – Santa Luxia de ierru, il paese celebra la compatrona

MONASTIR – Sarà l’occasione per presentare ai cittadini la nuova associazione dedicata alla compatrona e celebrare la festa invernale in onore della martire. Con queste finalità è stata pensata la manifestazione “Santa Luxia de ierru”. L’evento – che si terrà sabato sera – è organizzato dall’associazione culturale Santa Lucia Monastir con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della pro loco, è un vero e proprio battesimo. “Un momento per esaltare il legame del nostro paese per la venerazione in onore della compatrona – spiega il presidente del comitato Sandro Ambus, che annuncia anche la prima uscita della nuova responsabile dell’associazione Manuela Cinus – ma anche una vetrina per illustrare alla comunità la realtà scaturita dalla compagine. Sarà un debutto, in tutti i sensi, per l’associazione, visto che si tratta della prima edizione dei festeggiamenti invernali”. Il programma prevede alle 17.30 la celebrazione della messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Pietro, poi si proseguirà nel centro storico – nello spazio adiacente la chiesa di San Giacomo – con un intrattenimento musicale e la degustazione delle produzioni tipiche locali.

Luciano Pirroni