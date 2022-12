“Questo diventerà un museo a cielo aperto, oltre che a togliere traffico, inquinamento e a superare i ‘signori del no’. Se ascoltassimo loro, non si farebbero la metropolitana, la Tav, il Ponte di Messina, il Mose di Venezia. Non si farebbe nulla”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in visita al cantiere della Metro C a Roma insieme con il sindaco Roberto Gualtieri.

