Mattarella “Modello sociale europeo debitore verso atenei”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Università Bocconi ha accompagnato in stretta interazione sociale, economica, la trasformazione della città di Milano, offrendo un accumulo di saperi e di sperimentazione dell’innovazione di grande valore, confermando come le Università sappiano essere fondamenta e motore di sviluppo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’evento “La Bocconi, l’Italia e l’Europa” all’ateneo di Milano.

“Su questa base si comprende l’importanza di quanto abbiamo ascoltato, stamane, dai relatori. I loro interventi confermano quanto il modello sociale europeo sia debitore al mondo delle Università e, per quanto oggi ci riguarda, alla Bocconi che ha saputo coniugare, in modo mirabile, formazione e innovazione; con una selezione e valorizzazione delle eccellenze, accompagnato da un impegno per l’ampliamento e la diffusione della conoscenza – ha sottolineato il capo dello Stato – Di questo siamo riconoscenti alla Bocconi e a chi ne ha accompagnato e guidato i passi e i progressi”.

