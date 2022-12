Mario Vespasiani – KINGDOM OF HEAVEN – la mostra

Si terrà venerdi 23 dicembre a partire dalle ore 16,30 la presentazione delle opere inedite di Mario Vespasiani.

Un nuovo progetto pittorico intitolato Kingdom of Heaven, il primo dopo

la nascita della sua bimba Venise Maria che vuole essere un inno alla

gioia di vivere e a tutto ciò che eleva lo spirito verso i valori umani

fondamentali. L’artista grazie ad un’espressività inconfondibile,

indaga ora i temi del sacro e dello splendore, rendendo le figure

leggere quanto luminose, come appartenere ad un universo in cui

affiorano riverberi di bellezza e assenza di gravità. Venise come

Venezia in francese e non a caso questa mostra fa riferimento alla

grande pittura veneziana del ‘700, quando l’arte italiana raggiunse

gli ultimi momenti di pura vertigine e vitalità.

Le opere di medio e grande formato – come nella ricerca dell’autore –

si prestano a più chiavi di lettura, portando lo spettatore dentro

quelle ardite prospettive, a decifrare i simboli e a coglierne i

rimandi. Mario Vespasiani vuole prendere per mano la società attuale e

compie la scelta di percorrere quella strada appartenuta ai maestri che

hanno fatto dell’arte un mezzo di consapevolezza, uno strumento

d’elevazione delle coscienze.

In questi giorni è andato in onda in prima TV un documentario diretto

da Evelin Bargiacchi, dal titolo Mario Vespasiani – Il Mistero e la

Luce, nel quale la giovane regista si è focalizzata a descrivere con

acume, alcuni aspetti della più recente ricerca di Vespasiani, dato che

per intero si estenderebbe nell’arco di un ventennio. Un documentario

in cui hanno preso la parola anche alcune personalità che

progressivamente hanno seguito l’artista e ne hanno individuato

chiaramente, l’aspetto colto e originale della sua opera.

L’autorevolezza di Mario Vespasiani sta anche nel sapersi muovere in

controtendenza, difatti è stato il primo a rivalutare il valore del

gesto pittorico vibrante, della tradizione, della musa ispiratrice

quale parte femminile fondamentale della creazione. E a tutti gli

effetti, assieme alla musa Mara, forma una delle celebri coppie

dell’artsystem, capaci di delineare i contorni di un immaginario

senza tempo dai tratti cinematografici, documentato da immagini, libri e

racconti.

In questo 2022 Mario Vespasiani è finito sulla copertina di Exit Urban

Magazine insieme a Jeff Koons e in questi giorni su quella di The Way

Magazine, dove sono state messe in risalto non solo le qualità

artistiche ma anche le sue doti umane. La rivista milanese di

calligrafia Stilus gli ha dedicato un corposo servizio di

approfondimento e interpretazione della sua scrittura, sulla scia dei

grandi maestri trattati in precedenza da Frida Khalo fino a Van

Gogh. Tra le numerose opere di solidarietà in cui è coinvolto, una

sua opera, firmata da Andrea Bocelli ha sostenuto le attività benefiche

della ABFoundation.

Sempre quest’anno è uscita la sua 42ª pubblicazione dal titolo A

Gentleman in the Word of Art – un volume che sfiora le 500 pagine – dove

l’artista accompagna passo dopo passo il lettore in un viaggio

straordinario, dalla nascita della pittura fino ad oggi, mettendo in

risalto quel riferimento spirituale che avvolge l’intera creazione. Una

simile indagine, atta a capire il presente attraverso l’arte, ha

sorpreso per ricchezza di spunti ma anche per la lucida intuizione, per

aver saputo individuare nella sua salda spiritualità, una chiave di

lettura che allarga gli orizzonti, proseguendo in solitaria la lezione

trasmessa da _Kandinskij, un secolo fa.

Mario Vespasiani con questa mostra conferma una vitalità spinta ai

massimi livelli e una profondità rare nel panorama odierno, in grado di

restituire all’arte il ruolo di punto d’osservazione privilegiato

del proprio tempo.

Mario Vespasiani

KINGDOM OF HEAVEN

Inaugurazione:

venerdi 23 dicembre 2022

ore 16,30

Periodo di apertura:

dal 23 dicembre 2022

al 29 gennaio 2023

Per visite guidate e prenotazioni:

333.6361829

Mario Vespasiani (1978) è un artista visivo italiano

La ricerca

Inaugura la prima mostra non ancora ventenne e ad oggi ha esposto su

tutto il territorio nazionale, in gallerie, musei, luoghi di culto e in

contesti inusuali. Nel corso del tempo la sua ricerca ha interessato

anche studiosi di varie discipline, che vanno dalla teologia

all’astrofisica, dall’antropologia alla filosofia. Si esprime

attraverso un alfabeto simbolico che si fonda sulle rivelazioni della

mistica cristiana e sulla pratica alchemica della pittura. Attento

osservatore delle leggi naturali e degli insegnamenti della sapienza

orientale, il suo lavoro va inteso come continuazione dell’opera

creativa universale, da cui cogliere il sentimento spirituale.

Mostre e attività culturali

Espone giovanissimo ai Musei Capitolini di Roma con la mostra Gemine

Muse, a 27 anni vince il primo Premio _Pagine Bianche d’Autore,

figura nel libro Fragili eroi di Roberto Gramiccia, sugli artisti

italiani del futurismo ad oggi e sul Dizionario dell’Arte Italiana

edito da Giancarlo Politi. Per essere stato tra i primissimi artisti ad

aver impiegato la sua impronta pittorica ai nuovi materiali e alle

recenti tecnologie, viene inviato nel 2012 dall’Accademia di Belle

Belle Arti di Macerata a tenere una conferenza dal titolo:L’essenza e

il dono. Arte, relazione e condivisione, dalla tela all’iPad. Nello

stesso anno con le opere realizzate mediante l’iPad ed applicate su

alluminio partecipa al Premio Termoli e di seguito alle storiche

rassegne d’arte nazionali: nel 2014 al Premio Sulmona, nel 2015 al

Premio Vasto, nel 2018 al Premio Marche.Durante la sua carriera le sue

opere sono state poste in dialogo diretto con alcuni maestri dall’arte

italiana, quali Mario Schifano, Osvaldo Licini, Lorenzo Lotto e Mario

Giacomelli, in mostre intitolate La quarta dimensione. Ha esposto nel

2011 al _Padiglione Italia della Biennale di Venezia curato da Vittorio

Sgarbi nella sede di Torino e qui con Imago Mundi alla Fondazione

Sandretto Re Rebaudengo. Dal 2013 lavora a Mara as Muse, un progetto

composto da dipinti, disegni, fotografie, libri e oggetti d’arte, che

tratta del rapporto della presenza femminile nell’ispirazione

artistica, la cui trilogia è stata presentata a fine 2017 alla Galleria

d’Arte Moderna di Roma. Nel 2015 realizza delle opere in pura seta

intitolate Storie di viaggiatori, territori e bandiere che espone come

fossero vessilli, la cui performance si tiene nella Pinacoteca civica

di Ascoli Piceno e in un happening sulla cima di un’antica torre. Nel

mese di maggio esce _Planet Aurum_ il suo primo libro interamente

dedicato agli scritti e nello stesso anno la città di Fermo lo invita a

dipingere il Palio dell’Assunta collegato alla personale Empireo.

Nel 2016 è l’ideatore del festival sul pensiero contemporaneo _La

Sibilla e i Nuovi Visionari. Nel 2017 è stato in mostra a Venezia e

Monaco di Baviera nella collettiva_ Our place in space _promossa da NASA

ed Esa che prosegue nel 2018 in un tour mondiale. Nello stesso anno

organizza_ Indipendenti, Ribelli e Mistici_, una rassegna di incontri

interculturali che ha coinvolto numerosi studiosi provenienti da vari

ambiti. Sempre nel 2017 il _Museo Storico dell’Aeronautica Militare_

di Vigna di Valle ha celebrato il quarantennale con la sua mostra

personale dal titolo _Fly Sky and Air._ Nel 2018 inaugura la mostra

_Lepanto_ dedicata alla famosa battaglia, nel _Museo Diocesano di Gaeta_

dove è conservato lo stendardo della flotta. Nel maggio 2019 è stata

presentata al_Museo d’Arte Contemporanea di Roma_(_MACRO_) la

quarantesima pubblicazione dedicata al suo lavoro. Nello stesso anno si

tiene la mostra _Underworld _dedicata al tema dell’inconscio visto

attraverso la metafora delle creature marine, successivamente si sono

svolte le personali dal titolo _Il tempo dei trentasei giusti_ a Villa

Caldogno nel vicentino e al Museo Michetti in Abruzzo, la

mostra_Eschatology, opere monumentali sul mistero ultimo_. Nel 2020 con

la mostra _Araxis – opere tessute_, rivoluziona il tradizionale concetto

di arazzo attraverso un nuovo modo di concepire le sfumature dei colori

mediante una particolare sovrapposizione di migliaia di fili. Sugli

arazzi ha immaginato figure archetipiche di una ritualità che si

rinnova nel tempo.

Sempre nel 2020 presenta il progetto _Sundance – le

opere ipercubiche,_ una collezione di lavori inseriti in una cornice di

pelle a loro volta racchiusi in altri due contenitori, a richiamare il

senso di attesa, nello svelare l’opera non immediatamente ma in

passaggi successivi. Un sole nero campeggia sui fondali astratti,

diverso per ogni immagine si rifà ai racconti di alcune veggenti, sulla

danza dell’astro nel cielo. Nello stesso anno è stato invitato al XXV

Premio Cimitile di Napoli con un dipinto di quasi 10 metri di lunghezza

per 2 metri di altezza e di seguito presso l’Archivio di Stato di

Pesaro tiene una mostra dal titolo: Ritratti – sguardi ed anima. Nel

2021 è regista del film _Le nove oscurità degli inferi_, a fine anno

presenta la mostra dedicata al cosmo dal titolo _M-ETHEREUM Expanding

Universe_, con opere su tela realizzate per la prima volta con vernici

fluorescenti.

La sua opere dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale,

che ritrae l’Altare della Patria viene acquisita dal Comune di

Montalto Marche città d’origine dell’architetto. Presenta lamostra

intitolata _DARKNIGHTS_ in cui le opere di carattere simbolico che fanno

eco alle parole dell’Apocalisse di san Giovanni, non vengono esposte

in gallerie o musei ma si relazionano direttamente con la forza della

natura all’aria aperta. Nel 2022 esce in TV un nuovo documentario

sulla sua ricerca. Cura la seconda edizione del festival sul pensiero

contemporaneo _I’Muse – Espressioni del sentire eterno,_ nel mese di

agosto una sua opera viene firmata da Andrea Bocelli e messa in asta per

una raccolta fondi a favore della fondazione del cantante. Il magazine

Stilus gli riserva uno speciale approfondimento della sua calligrafia,

collocandolo tra i grandi maestri dell’arte tra Klee a Kandinskij

precedentemente esaminati. Nel mese di dicembre 2022 tiene nel Museo

Storico dell’Arma dei Carabinieri di Roma una mostra personale.

L’importanza della Musa ispiratrice

Da sempre i maggiori artisti hanno avuto al loro fianco una presenza

femminile che ha esaltato le loro intuizioni. Mario Vespasiani è tra i

pochi autori che fin dall’esordio ha reso partecipe la sua musa Mara,

al punto che oggi formano una delle coppie più autorevoli del panorama

artistico.

Una relazione vera, di opposti e complicità, documentata da

mostre, opere e pubblicazioni costanti che sotto il titolo di _Mara as

Muse_ hanno concretizzato una storia reale, tra vita e arte. Nel 2019 il

magazine _Eventi Culturali_, ha dedicato alla coppia la copertina del

numero di dicembre.

Arte e solidarietà

Nel 2020 durante l’emergenza sanitaria globale, si è dedicato al

progetto artistico-sociale _Per aspera ad Astra_, attraverso il quale è

riuscito a coinvolgere un pubblico internazionale mediante l’uso dei

social network, invitando chiunque a descrivere il periodo del lockdown

con fotografie di dettagli astratti del contesto quotidiano.

Nel mese di luglio ha tenuto dei laboratori dal titolo:_Cavalcare la tigre, incontri

sull’arte e sul coraggio_, diretti a stimolare il pensiero creativo ed

etico degli adolescenti, i soggetti più colpiti a livello psicologico

dalla pandemia.

A ottobre inaugura presso l’Archivio di Stato di

Pesaro una mostra dal titolo: _Ritratti – sguardi ed anime_dedicati ai

grandi uomini della cultura, apprezzati dall’artista e scomparsi nel

2020.

Pubblicazioni e libri

Oltre quaranta le pubblicazioni che documentano la sua ricerca ed è tra

i pochissimi artisti ad avere una bibliografia completa fin dalla prima

mostra. Nel 2021 è finito sulla copertina della rivista _Eventi

Culturali._ Nel mese di settembre anche la rivista _Exit Urban Magazine_

a dedicato a lui e a Mara la copertina. Nel 2022 viene pubblicato _A

gentleman in the world of art _l’imponente volume sulla teoria della sua

ricerca artistica.

Il numero di ottobre della rivista _Exit Urban

Magazine_ a seguito della nascita di Venise Maria, dedica alla famiglia

Vespasiani una nuova copertina, che esce insieme a quella riservata a

Jeff Koons. Nel mese di novembre 2022 anche _The Way Magazine_ gli

dedica la copertina e un ampio redazionale.