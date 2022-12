Marco Lo Russo per il sociale e non solo con la Music Center APS - La Musica fa bene e può far del bene! Questo lo spirito con cui il compositore, fisarmonicista e docente di Conservatorio, Maestro Marco Lo Russo fondò nel 2009 l’associazione culturale musicale Marco Lo Russo Music Center.

Marco Lo Russo per il sociale e non solo con la Music Center APS – La Musica fa bene e può far del bene! Questo lo spirito con cui il compositore, fisarmonicista e docente di Conservatorio, Maestro Marco Lo Russo fondò nel 2009 l’associazione culturale musicale Marco Lo Russo Music Center.

Marco Lo Russo per il sociale e non solo con la Music Center APS – L’Associazione, ora divenuta di promozione sociale, promuove il Made in Italy all’estero attraverso la musica e iniziative artistico culturali, tra le quali anche videoclip emozionali con colonne sonore originali.

Questo dicembre 2022 sarà dedicato a diversi eventi a scopo sociale tra le province di Latina e Roma.

Dopo diversi anni, quasi esclusivamente, in giro per il mondo, Marco Lo Russo Music Center APS si dedica sempre più, anche a iniziative e progetti sul territorio.

Nella mattina di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, nell’ambito della diffusione e della divulgazione della musica nella scuola pubblica, il presidente Maestro Marco Lo Russo si esibirà alla fisarmonica per alcune lezioni concerto sulle colonne sonore, riservate all’Istituto Comprensivo Marianna Dionigi di Lanuvio, Roma diretto dalla Prof.ssa Laura Lamanna.

“Incontrare i ragazzi è sempre una gioia!” afferma il Maestro Lo Russo che vediamo nella foto con diversi bambini che lo accolgono in occasione del Made in Italy tour concerts Mexico 2018.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18.30, Marco Lo Russo dall’Italia interverrà online come artista ospite alla CMA Confederazione mondiale della fisarmonica in Francia (evento internazionale dedicato alla fisarmonica che si svolge dal 1951), poiché giovedì 22 dicembre, il Maestro regalerà un’esibizione ad una casa di riposo per anziani della provincia di Latina: un momento musicale per fisarmonica solista in occasione del2222le festività natalizie.

L’evento è riservato esclusivamente agli ospiti della residenza e ai familiari più stretti, proprio per renderlo intimo e, per ovvi motivi, di tutela degli ospiti stessi.

Pubblico e ad ingresso gratuito è il concerto previsto per venerdì 30 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Artemisio di Velletri (RM), in occasione del Magico Natale Viliterno 2022 a cura della Proloco Velitrae e del Comune di Velletri.

L’Associazione Marco Lo Russo Music Center APS contribuirà alle attività artistico culturali della città di Velletri con il concerto in fisarmonica solista del presidente Marco Lo Russo: un viaggio musicale Made in Italy che coniuga jazz, musica classica, world music, colonne sonore in un cross over che da tempo caratterizza il fisarmonicista, compositore e producer italiano estremamente apprezzato all’estero e stimato da artisti come Ennio Morricone, Leo Brouwer, Nicola Piovani, Lina Sastri, Pupi Avati e molti altri.

Originario di Latina, Marco Lo Russo alias Rouge, già fisarmonicista del Premio Oscar Nicola Piovani, compositore della colonna sonora del film La Vita è Bella di e con Roberto Benigni, concertista di fama internazionale, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, producer, musicologo, nonché titolare della cattedra di Orchestrazione e Concertazione Jazz e docente di Storia del Jazz presso Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, è considerato tra i musicisti italiani più rappresentativi della nuova generazione. Oltre che per RAI, SKY, MEDIASET, TV2000 e network stranieri, curando in delle occasioni, anche la direzione musicale di programmi TV in mondovisione, si è classificato finalista come producer all’Eurovision Song Contest Lituania 2017 con il brano 7 days, oltre ad aver composto diverse colonne sonore per cinema teatro e TV.

Recentemente, la colonna sonora curata per la produzione cinematografica cubana del film La Machetera, ha ricevuto il premio come miglior colonna sonora originale al Monaco International film festival.