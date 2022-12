Manovra sociale

tutelare le imprese e i più deboli

La Legge di bilancio, dopo 38 giorni dall’insediamento del Governo Meloni vale 35 miliardi, ed è semplicemente una manovra d’emergenza che vede la gran parte delle risorse disponibili in questo momento di crisi economica e di inflazione galoppante destinate a frenare lo shock energetico in bolletta. Se il governo avesse optato per una manovra di spesa con coperture incerte, si sarebbero alzati gli strali della sinistra che comunque – come sempre – non sono mancati. advertisement L’avrebbero certamente definito irresponsabile, se avesse optato per una manovra di austerità, l’avrebbero accusato di connivenza con i “nemici” di sempre, la Francia e la Germania che di fatto governano la Commissione Europea. La premier ha fatto quel che consiglia il buon senso in nome della tutela del paese, senza fughe in avanti, con qualche concessione ai partner di governo in cerca di qualche risultato da poter rivendicare.

La sintesi economica è che ci sono 21 miliardi contro il caro-energia ed è iniziata la fine del reddito di cittadinanza, unico caso al mondo dove non è prevista la fine del giusto periodo di aiuto e formazione per chi è in difficoltà, unico caso al mondo dove è possibile avere il reddito anche a 18 anni (!!!).

Non esistono proposte simili in nessun paese europeo: di fatto un vitalizio (aboliti peraltro nel 2012). È la prima legge di bilancio del governo Meloni, documento pluriennale 2023-2025, di cui due terzi delle risorse sono concentrate in favore di misure per frenare il caro energia.

Il testo è accompagnato da un decreto fiscale, è condizionato dalla congiuntura economica internazionale, dalla guerra in Ucraina, dalla scarsità di materie prime con prezzi controllati dai produttori sul fronte dell’offerta, da una fase post-Covid in cui al rimbalzo della produzione è seguita una fulminea salita dei prezzi che ora le banche centrali stanno cercando di controllare con il rialzo dei tassi.

In poche parole, siamo di fronte a una strana recessione, con troppa liquidità in giro e aspettative molto alte sul fronte del reddito e del consumo.

È il peggior scenario che possa capitare a un governo, certamente quello più difficile dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Il governo italiano non ha molto spazio fiscale disponibile in questo contesto, deve tenere conto del livello altissimo di indebitamento del paese, del giudizio delle agenzie di rating che qualche settimana fa hanno sospeso la valutazione programmata, in attesa appunto della legge di Bilancio e dei mercati che comprano e vendono il nostro debito sovrano.

Al caro-energia vanno 21 miliardi su 35 della manovra. E’ confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, il rifinanziamento fino al 30 marzo 2023 del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Dunque una attenzione particolare al settore produttivo che crea e stabilizza i posti di lavoro. Servono risorse. In linea con quanto previsto nel programma della maggioranza, il governo Meloni ha avviato un percorso di rivisitazione del “reddito” con la riduzione dell’assegno a 8 mesi per il 2023, invece degli attuali 18 rinnovabili e la previsione di una riforma dal 2024.

Dal 1° gennaio 2023, alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto nel limite massimo di 8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale.

In mancanza del quale decadrà il sussidio. Stessa conseguenza anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua di lavoro. Il reddito di cittadinanza sarà poi abrogato dal 1 gennaio 2024 e verrà sostituito da una nuova riforma dei sussidi. Il Mef stima un risparmio di 734 milioni per il 2023, andranno a finanziare un fondo per l’inclusione sociale.

Il governo cerca di estrarre dal settore energetico nuove fonti di finanziamento della spesa, dunque innalza dal 25% al 35% la tassazione dei cosiddetti ‘extraprofitti’ che questa volta saranno calcolati non sul fatturato ma sugli utili. Sul fronte degli idrocarburi, inoltre, ci sarà la riduzione dello sconto sulle accise per il carburante a partire dal 1 dicembre .

Dimezzata la tassa piatta sui premi di produttività per i lavoratori dipendenti: passa dal 10% al 5% per un massimo di 3.000€ annui. Confermato il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35.000€. Per i redditi fino a 20.000€ il taglio sale dal 2% al 3%. Questa misura vale da sola 4,2 miliardi, e al netto del pacchetto di sostegni per il consumo energetico è la più impattante.

Tenendo fede al programma, il governo ha cominciato ad introdurre il paradigma “più assumi, meno paghi”: azzerata la contribuzione per chi assume donne, giovani fino ai 36 anni o percettori di reddito di cittadinanza.

La misura vale per i nuovi contratti o per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. La misura si può applicare solo se le imprese incrementano l’occupazione: non beneficerà della deduzione chi licenzia un dipendente per assumerne uno nuovo.

Introdotti i buoni lavoro nei settori dell’agricoltura, del comparto HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café) e nel campo dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai lavori domestici. Saranno implementati i controlli per contrastare gli utilizzi fraudolenti dei voucher. Questa misura è fondamentale per sostenere il lavoro stagionale per un importo fino a 10.000€, e per contrastare il lavoro nero.