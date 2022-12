Manovra Sanità e aumenti di stipendi per infermieri

ROMA 1 DIC 2022 – «Apprendiamo da fonti autorevoli che sarebbero state definite le cifre della Sanità per quanto riguarda la nuova Manovra di Bilancio.

Per il comparto sanitario si confermerebbero incrementi pari a 7,6 miliardi nei prossimi tre anni: 2,150 miliardi per il 2023; 2,300 per il 2024 e 2,500 a decorrere dal 2025.

In queste ore, intanto, non sono pochi gli scontenti, in particolare si registra il malumore delle Regioni, che non hanno mai mancato di chiedere un ulteriore stanziamento di fondi per la sanità italiana già per il 2023 rispetto alle cifre previste, ritenute insufficienti.

E’ indispensabile, da parte nostra, porre la questione sui giusti binari, esordisce Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up:

è necessario ribadire serenamente e fermamente come stanno le cose dal nostro punto di vista, soprattutto agli occhi dell’opinione pubblica.

E’ fondamentale che questo Governo, che fin qui sembra essere partito con il piede giusto, comprenda che non è immaginabile che gli infermieri e le altre professioni sanitarie rimangano con l’ennesimo pugno di mosche nelle mani.