"Aumentare le pensioni minime, gli stipendi fino ai 20 mila euro significa aiutare milioni di italiani in difficoltà. Metter 20 miliardi sulle bollette è tanta roba, aumentare il tetto della flat tax a 85 mila euro non significa aiutare i ricchi, ma aiutare tanti ragazzi che hanno la partita Iva in tasca, magari a metter su famiglia". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'udienza del processo Open Arms, a Palermo.