Mamoiada,NU: 2 dicembre 2022: premio per una cliente ultracentenaria di Poste Italiane.

La Signora Maria Gungui, 106 anni compiuti lo scorso 18 settembre, ha ricevuto un premio dalle Poste Italiane.

Il Direttore della filiale provinciale di Nuoro Andrea Madeddu e la Direttrice dell’ufficio postale del paese, Angela Pina Lutzu le hanno voluto rendere omaggio.

advertisement

I fatti: la visita presso l’abitazione ed il premio

Il Direttore della filiale di Nuoro e la direttrice di PI Mamoiada hanno fatto visita congiuntamente alla cliente ultracentenaria nella sua abitazione. Poi, il premio.

Nel corso dell’incontro, il responsabile provinciale e la direttrice hanno consegnato alla signora Gungui un attestato, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati nei confronti dell’Azienda nel corso degli anni.

Nel testo della pergamena l’omaggio e i ringraziamenti: “Gentilissima Signora Maria, Poste Italiane Le porge i suoi omaggi e la ringrazia per la stima e la fiducia dimostrate nei confronti dell’Azienda nel corso degli anni”.

Conosciamo la signora Maria, cliente ultracentenaria di Poste Italiane

Nata a Mamoiada nel 1916, è ottava di nove figli e madre di cinque.

La Signora Maria Gungui è sempre rimasta nel piccolo paesino svolgendo l’attività di commerciante, nella bottega di sua proprietà. Peraltro, la sua abitazione e la sua attività sono poco distanti dall’ufficio postale.

Bravissima tuttora nei calcoli svolti a mente, ha svolto attività sociali nella comunità. Fino a non molto tempo fa si recava di persona presso la sede locale di Poste Italiane; il ritiro della pensione era per lei occasione di una breve chiacchierata con le amiche. Eppure, nonostante le fatiche dell’età, lo spirito è sempre quello: al termine della piccola cerimonia con i direttori delle Poste Italiane, La Signora Gungui ha ringraziato tutti con un sorriso e ha dato appuntamento per il prossimo 18 settembre, i suoi 107 anni.