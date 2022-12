Malattia emorragica del cervo: focolaio a Busachi

Accertato questo pomeriggio a Busachi un nuovo focolaio della EHD, la malattia emorragica del cervo. Di seguito il commento a caldo di Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna

“La malattia emorragica del cervo è dunque arrivata nel centro Sardegna. É una bruttissima notizia che arriva proprio oggi, nel giorno dello sblocco della movimentazione dopo un mese di blocco totale.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti anche se con Pcr [Proteina C reattiva n.d.r] e si sia celeri per circoscrivere il virus ed arrivare nuovamente alla libera movimentazione”.