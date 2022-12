E’ stato presentato all’ITT “C. Colombo” di Roma il 12° Rapporto “Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo”. Lo studio è stato illustrato nell’ambito dell’evento “Dal Grand Tour alla sostenibilità: il turismo certificato per difendere il brand Italia”, organizzato da Fondazione UniVerde, Noto Sondaggi, Società Geografica Italiana, in collaborazione con ITA0039 – 100% Italian Taste Certification by Asacert.

