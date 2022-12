Un’area progressista, civica, ecologista con protagonisti giovani innovatori e competenti per mettere in moto la giusta transizione EcoDigital. Questo il proposito rilanciato dalla Rete Italia #EcoDigital al nuovo incontro nazionale “Giovani & EcoDigital. Sfide e Best practice” che si è svolto a Palazzo Valentini alla presenza di Giuseppe Conte.

