MADAI, piattaforma per contrastare disinformazione

Nasce MADAI, la piattaforma di Istella per constrastare la disinformazione

Cagliari/Pisa, 21 dicembre 2022 – Istella, società attiva nei big data e nell’intelligenza artificiale, ha completato lo sviluppo di una piattaforma che aiuterà i giornalisti a smascherare le notizie false. MADAI (Multidimensional Approach to Disinformation using AI) è una piattaforma di News Intelligence che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire un unico punto di riferimento per l’analisi, l’esplorazione e la navigazione di una grande mole di segnali relativi alle notizie.

A portare Istella, società italiana fondata e presieduta da Renato Soru, fondatore e attuale presidente di Tiscali S.p.A., verso la lo sviluppo di MADAI, è stata la consapevolezza che la disinformazione, ossia l’uso intenzionale di informazioni false allo scopo di fuorviare il pubblico, rappresenta una minaccia globale che può avere un grande impatto sociale, economico e politico.

E come la disinformazione mirata si avvale di sempre più sofisticate tecnologie digitali, così chi la combatte necessita di nuovi strumenti tecnologici e un contributo importante può arrivare dall’intelligenza artificiale. La AI ha infatti la capacità di apprendere comportamenti e riconoscere specifici pattern all’interno di grandi quantità di dati. Grazie a queste caratteristiche essa è in grado di valutare la veridicità delle notizie e

supportare dunque il lavoro di analisi e verifica dei giornalisti.

“L’approccio multidimensionale di MADAI – spiega il CTO di Istella, Domenico Dato – tiene conto di informazioni relative sia al contenuto che al contesto delle notizie e le usa per stimarne il relativo livello di attendibilità”. “Il sistema – sottolinea Dato – non intende sostituire l’intervento umano, che rimane comunque ancora decisivo per accertare l’attendibilità di una notizia, ma piuttosto si pone l’obiettivo di fornire a giornalisti e fact-checker una piattaforma all’avanguardia per migliorare la qualità e l’efficienza

del proprio lavoro di analisi”.

Il progetto MADAI è stato sviluppato anche grazie all’utilizzo di finanziamenti pubblici messi a disposizione nel contesto del bando N3 di ARTES 4.0, un Centro di Competenza focalizzato sulla robotica avanzata e l’intelligenza artificiale. ARTES 4.0 è uno degli 8 Centri di Competenza selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Informazioni su Istella: Istella S.p.A. si occupa di Big Data search, analytics ed Intelligenza Artificiale. Possiede uno dei più estesi sistemi di search e analisi Big Data attualmente disponibili in Europa e la sua piattaforma esegue il crawling, l’analisi, l’arricchimento e l’indicizzazione di oltre 10 miliardi di documenti Web, contenuti multimediali (video,

immagini), notizie e interazioni con i social network. Il sito web è raggiungibile all’indirizzo https://istella.ai/it