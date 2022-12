Lutto nel Tennis: muore il Re degli Usa

Lutto nel mondo del Tennis, uno degli sport più seguiti del pianeta

Si è infatti spento Nick Bollettieri, mitico allenatore di alcuni dei più grandi tennisti della storia di questo meraviglioso sport.

Tra loro ricordiamo Andre Agassi, Boris Becker, Sampras, Courier, Rios.

Tra le donne invece menzioniamo la Seles, Sabatini, le sorelle Williams ed anche la nostra Sara Errani.

Nomi di primissimo piano che hanno scritto pagine memorabili del tennis.

Bollettieri era di origini napoletane, ma statunitense nel profondo. Lascia un vuoto incolmabile, per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che amano questo sport.

La figlia, molto candidamente, ha chiesto di pregare per lui, in maniera tale che venga accompagnato da tutti coloro che lo amavano, in questo ultimo viaggio.